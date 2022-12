Alberta ipinasa ang Sovereignty Act, inalis ang kapangyarihan ng gabinete bago nito

Ginamit ng United Conservative caucus ni Smith ang kanilang mayorya noong gabi ng Miyerkules para pagtibayin na ang Alberta Legislature pa rin ang may huling salita tuwing magpapasa ng batas.

Itinulak nila agad sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas at naaprubahan bandang ala una ng umaga MT Huwebes, na ang mga miyembro ng gobyerno ay tumayo at nagpalakpakan matapos ang makalusot sa huling harang ang pagsasabatas nito.

Ang final na boto ay 27-7 na nahati sa mag-kaiba na linya ng partido: ang United Conservative Party UCP ni Smith ay bumuto para rito habang Opposition NDP ay tutol.

Sinabi ni Smith, na nagsasalita sa ikatlong pagbasa sa panukala, na oras na para i-reset ang ugnayan sa gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau.

Hindi pwedeng ang pederal ay parang isang nasyonal na gobyerno, sabi ni Smith.

Ang paraan sa pamamahala sa bansa ay isa tayong pederasyon ng soberaniya, independyente ang mga sakop. Isa sila sa mga pumirma sa Konstitusyon at tayong lahat, na bilang signatories sa Konstitusyon, may kapangyarihan na gamitin ang ating kapangyarihan sa ating sariling mga nasasakupan na hurisdiksyon.

Ang susunod na halalan ay nakatakda sa Mayo 29.

Ang NDP ay bumoto laban sa lahat ng tatlong pagbasa na amyendahan ang panukalang batas, na tinawag ang panukala na hot mess express na kapangahasan paglabag sa saligang-batas at kapritsohan sa kapangyarihan ng probinsya na hindi ikakabuti sa demokratikong proseso at ikakatakot ng mamumuhunan sa negosyo.

'Hindi gusto ng mga tao'

Sinabi ni NDP deputy leader Sarah Hoffman na ginamit ng United Conservative Party UCP ang kanilang mayorya para sakalin ang tatlong yugto ng debate sa panukalang batas para maipasa ito sa loob lamang ng isang linggo mula ng ipinakilala ni Smith nang sa gayon ay busalan ang dumarami na mga pagtutol.

Hindi ito gusto ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan mong ipwersa dito sa kalagitnaan ng gabi, sabi ni Hoffman.

Ang [bill] na ito ay sumisira sa demokrasya, mapaminsala ito sa ating ekonomiya, at nakakasira ito sa ating nasyonal at internasyonal na reputasyon.

Pagkatapos agad ng botohan, nag-tweet si NDP Leader Rachel Notley na ipawawalang-bisa ng isang NDP na gobyerno ang batas, na tinatawag itong 'anti-demokratiko.' Litrato: (Chris Wattie/Reuters)

Ang panukalan ay ipinakilala ni Smith bilang centerpiece legislation upang kanyang patuloy na isulong ang mas confrontational na diskarte sa gobyerno ni Trudeau sa hanay ng mga isyu na itinuturing na nakakaapak sa tungkulin na sakop ng probinsya.

Ang panukalang batas ay pinuna ng marami mula sa simula dahil sa mga probisyon na magbibigay kay Smith at sa kanyang gabinete ng kapangyarihan na baguhin ang lehislasyon. Itinanggi ni Smith nung una na ang bill ay may ganitong kapangyarihan, ngunit dahil umani ito ng mainit na pagbatikos ay inihayag niya noong weekend na may mga babaguhin.

Ang botohan sa pag-amyenda ay dumaan sa mga partido. Bago ang botohan, sinabi ni Notley sa kapulungan na habang inatras sa panukalang batas ang kapangyarihan ng gabinete baguhin ang mga batas, ang kasamang binago para gawing klaro ang kahulugan ng federal harm ay sinabi na masyado pa rin na malabo para maging epektibo.

Pinutol ang debate

Sinabi rin ni Notley na nariyan pa ang hayag na depekto sa panukalang batas dahil sinasabi nito na ang lehislatura, hindi ang mga korte, ang magpapasya kung ano ang konstitusyonal at hindi.

At sinabi niya na ang panukalang batas ay malabo, hindi klaro ang kapangyarihan sa gabinete sa pangangasiwa sa mga munisipalidad, health region, eskwelahan at puwersa ng pulisya sa mga lungsod na pipigil sa pagpapatupad ng mga federal laws.

Sinabi ni Notley na bukod pa diyan, nabigo si Smith na kumonsulta sa mga treaty chiefs bago ipakilala ang bill, at sinabi nitong ito ay ganap na sisira sa napakahalagang relasyon ng nasyon-sa-nasyon na ugnayan na dapat umiral sa pagitan ng premier at ng mga pinuno sa mga kasunduan.

Ang UCP ay nagpasa ng mga mosyon sa huling tatlong yugto sa bill upang limitahan ang debate.

Ang ganitong mga hakbang ay pinapayagan na balansehin ang talakayan at uusad ang trabaho ng kapulungan.

Sinabi ni Government House Leader Joseph Schow na ang Bill 1 ay pinagdebatihan ng humigit-kumulang 18 oras, na tinawag niyang na sapat sa kabuuan, lalo na sinabi ng NDP na hindi ito gagalaw para pahusayin pa ang panukalang batas.

Nagkaroon ng punto na pareho na ang mga sinasabi na paulit-ulit, sabi ni Schow.

First Nations chiefs nanawagan sa Alberta, Sask., na ibasura ang provincial rights bills

Noong Miyerkules sa Ottawa, ang mga pinuno ng First Nations mula sa Alberta at Saskatchewan ay ipinanawagan pareho sa mga lalawigan na ibasura ang kani-kanilang provincial rights bills, na tinatawag nilang likas na hindi demokratiko, di-konstitusyonal at isang paglabag sa mga karapatan ng Katutubo.

Si Treaty 6 Chief Tony Alexis ng Alexis Nakota Sioux Nation sa Alberta ay nagsabi na walang konsultasyon o diyalogo sa First Nations sa Alberta bill at sinabing ito ay magiging masama na precedent.

Noong Miyerkules ng hapon, sinabi ni Rick Wilson, ministro ng Indigenous relations sa Alberta, sa mamamahayag na bagama't tinukoy ng Bill 1 na ang treaty rights ay iginagalang, napakinggan niya ang mga alalahanin ng mga lider at pagsisikapan na tugunan ang mga ito.

Sinabi ni Wilson na ang titulo ng mismong panukalang batas - ang Alberta Sovereignty Within a United Canada Act - ay may problema.

Nakipag-usap ako sa telepono, siyempre, kasama ang mga pinuno ng First Nations sa buong lalawigan at marami sa mga alalahanin ay patugkol sa tawag nitong Sovereignty Act. Kumbaga, ano ang ibig sabihin nito? sabi ni Wilson.