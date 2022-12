Binabantayan ang Belarus na katabi ng Ukraine sa ikinikilos ng tropa, gamit

Pinayagan ni President Alexander Lukashenko, na umasa sa tropang Ruso at napigil ang popular na pag-aalsa dalawang taon na ang nakaraan, na ang Belarus ay magamit na staging ground sa paglusob ng Russia sa kanyang katabi nabansa, ngunit hindi pa ipinadala ang kanyang sariling hukbo.

Sa mga nakaraang linggo ay nakitaan ng mga senyales na mas nagiging kabahagi ang Belarus sa Moscow, na noong Sabado ay palihim na lumipad ang Defence Minister ng Russia na si Serge Shoigu patungong Minsk, ang kabisera ng Belarus. Siya at si Belarusian counterpart na si Victor Khrenin ay pumirma ng nga pag-amyenda sa security co-operation agreement ng dalawang bansa, pero hindi inilabas ang bagong napagkasunduan.

Libu-libong mga tropang Ruso ang na-deploy sa Belarus mula noong Oktubre, sabi ng Ukraine, at ang mga awtoridad ng Belarus ay lalo pang nagsalita sa sinabing banta ng terorismo mula sa panig ng nag-o-operate mula sa kabilang border. Inutusan ni Lukashenko ang kanyang militar na tipunin ang impormasyon sa reservists sa pagtatapos ng taon.

Inamin ni Putin na ang ‘operation’ ay tumagal kaysa sa inaasahan

Ang pagkilos ay nangyari habang inamin ni Russian President Vladimir Putin na ang kanyang special military operation sa Ukraine ay tumatagal ng higit sa inaasahan. Sa isang televised na pagpupulong sa Russia kasama ang mga miyembro ng Human Rights Council, pinuri rin niya na isang malaking tagumpay na naagaw ang katabi na teritoryo at sinabi na ang nuclear weapons ay pumigil sa paglala ng sagupaan.

Siyempre, maaaring isa itong mahabang proseso, sabi ni Putin tungkol sa siyam na buwan na digmaan, na dahilan para iwanan ng milyun-milyon katao ang kanilang mga tahanan at nagdulot ng pagkasawi at sugatan sa libu-libo. Sa kabila nito, wala siyang ipinakita na senyas na ito ay ititigil, nangako pang patuloy na ipaglaban ang ating mga interes at protektahan ang ating sarili gamit ang lahat na paraan na pwedeng gamitin.

Inulit ni Putin ang kanyang sinabi na wala siyang iba na pwedeng gawin kundi ang magpadala ng mga tropa, habang sinabi na sa loob ng maraming taon, ang West ay tumugon sa mga kahilingan sa seguridad ng Russia na dinuraan lang sa mukha.

Sa kanyang mga pahayag, walang binanggit ang lider ng Russia sa mga nangyari na setbacks sagupaan o ang mga tangka nito para patibayin ang kontrol sa mga nasamsam na rehiyon, subalit sinabi ang problema sa mga suplay, paggamot sa mga sugatang sundalo at bilang na pag-atras.

Sa pinakahuling pagkilos ng Belarus, sinabi ng Security Council ng bansa, na ayon sa state news agency na BelTA, ang mga tropa at hardware ay gugulong sa bansa sa susunod na dalawang araw. Ang access sa ilang mga kalsada at transport links ay pahihigpitan, at ang mga imitasyon na armas ay gagamitin para sa pagsasanay, sinabi nito.

Walang ibinigay na mga detalye tungkol sa bilang ng mga tropa o uri ng hardware na pakikilusin, ang lokasyon ng mga kalsada at mga transport link na isasara, o ang uri ng pagsasanay. Sinabi ng mga residente sa Minsk na walang mga palatandaan sa di-pangkaraniwan na aktibidad doon.

Basahin ang buong istorya dito (bagong window).

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.