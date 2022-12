[Ulat] ‘Natuto ako na bumangon’: Menorca sa kanyang naging buhay sa Canada

Kamakailan, muling sinubok ang katatagan ni Menorca nang pumanaw ang kanyang ina, si Fredisminda Menorca, na kanyang nakasama at naging kakampi buhat nang dumating at manirahan siya sa Canada.

Si Lowell Menorca ang nag-aalaga sa kanyang ina, si Fredisminda Menorca, na naging paralisado matapos ma-stroke habang nakahain ang refugee status sa Canada. (File photo) Litrato: Harol Dupuis/CBC

Masasabi ko na mapalad ako bagama’t pumanaw ang aking ina [ay] nagugol ko 'yong panahon. Naalagaan ko siya. Naparamdam ko ang [aking] pagmamahal, sabi ni Menorca.

Masakit sa sinumang anak na mawalan ng magulang, pero ang pananampalataya ko 'yung buhay niya hindi nasayang, dagdag niya.

Tumakas papunta sa Canada

Dumating noong 2016 sa Canada si Lowell Menorca, dating un-ordained minister ng Iglesia ni Cristo (Church of Christ), na sinabing may banta sa buhay ng kanyang pamilya mula sa dati niyang kinaaniban na simbahan sa Pilipinas. Siya ay dinukot umano ng mga miyembro ng nasabing simbahan at pinagbantaan ang buhay ng kanyang anak na babae nang siya ay naninirahan pa sa Pilipinas. Nag-ugat aniya ito nang pagsuspetsahan si Menorca na may alam sa mga lumabas na artikulo hinggil sa diumano'y korapsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo na pinabulaan naman noon ng naturang simbahan.

Nakaiskedyul sa biyahe patungo sa Estados Unidos pero hindi na sumakay sa isang connecting flight pagdating sa Vancouver International Airport si Menorca noong Abril 2016.

Naghain siya ng aplikasyon para sa refugee status sa border habang ang kanyang asawa at anak ay nagtatago pa sa Asya.

Hawak ni Lowell Menorca ang isang litrato na sinabing nakita sa kanyang sasakyan sa Pilipinas. Ang sulat ang nagtulak sa kanya na umalis sa bansa, at humiling ng refugee status sa Canada. (File photo) Litrato: Gavin Fisher/CBC

Marso 2016 pa nang bumiyahe palabas ng Pilipinas si Menorca at ang kanyang pamilya para takasan ang umano ay tangka sa kanilang buhay.

Habang nagtatago sa Asya ang kanyang pamilya tiniis niya ang maghintay sa magiging desisyon ng Immigration and Refugee Board (IRB) sa kanyang aplikasyon para sa refugee status.

Nung dumating ako dito sinikap ko na hindi maging pabigat sa gobyerno, sa mga kamag-anak ko. Ang unang [trabaho] ginawa ko dito ay delivery ng newspaper, sabi niya.

Ilang taon din na nawalay sa pamilya si Menorca.

"Alam ng lahat 'yun na pagka pumunta ka sa ibang bansa kailangan talaga na kunin mo lahat ng lakas ng loob. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa."

Mula sa pagde-deliver ng newspaper hanggang sa pagkakaroon ng iba-ibang trabaho, unti-unting bumangon si Lowell Menorca na nakatira na sa lalawigan ng British Columbia. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Enero 2018, lumabas ang desisyon ng Immigration and Refugee Board IRB pabor sa kanyang aplikasyon at naging protected person sa Canada si Menorca.

Kinilala siya na ‘isang taong nangangailangan ng proteksyon mula sa panganib ng pagmamalupit at hindi pangkaraniwang pagtrato o parusa at may panganib sa kanyang buhay."

Noong Oktubre 2021, dumating at muling nakapiling ni Menorca ang kanyang pamilya sa Vancouver matapos tuluyan na makuha ang permanent resident na immigration status.

Hindi makakalimutan ni Menorca na sa unang pagkakataon ay nayakap sa airport ang anak na lalaki na ipinanganak habang wala siya at sa ilang taon ay sa telepono at video call lang niya nakakausap. For the first time ko lang siya nakita nahagkan, at nakarga, naluluha na sabi ni Menorca.

Abala ngayon si Menorca sa silangan ng Metro Vancouver para sa kanyang iba-ibang trabaho at inuumpisahan na ang pagnenegosyo.

Mas mabuti gumawa ng mabuti sa kapwa kaysa gumanti ka ng masama dun sa mga gumawa ng masama sa 'yo. Magiging alipin ka lang ng galit at sama ng loob at saka hinanakit. Kaya mas mabuti pang lahat ng karanasan natin, mabuti man o mapapait, magsilbing leksyon sa atin para lalo tayong tumibay at lumakas. Isang quote mula sa Lowell Menorca, protected person sa Canada

Anim na taon na mula nang siya ay manirahan sa bansa. Ninanais niya ang maging isang Canadian citizen.

Hindi pa handa si Lowell Menorca na bumisita sa Pilipinas.

"Maybe someday but not anytime soon."

Sinabi ni Lowell Menorca na hangad niya ang patuloy na makatulong sa mga kinasuhan at nagtatago na dati niyang mga kasamahan sa simbahan sa Pilipinas. Litrato: RCI/Rodge Cultura