Trudeau inanunsyo ang $800M para sa Indigenous-led conservation initiatives

Naging malinaw ang mga komunidad — ang pag-iingat sa mga lupain at anyong-tubig ay makakatulong na itaguyod ang mas matibay na kinabukasan para sa mga darating na henerasyon, ani Trudeau ngayong Miyerkules. Bilang isang gobyerno, ang aming papel ay makinig at suportahan ang vision na iyon.

Ang anunsyo ay ginawa ng prime minister sa Montreal, na hino-host ang ika-15 na Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, na kilala rin bilang COP15.

Ang apat na proyekto sa Ontario, Nunavut, Northwest Territories at British Columbia na popondohan simula sa susunod na taon ay naglalayong i-conserve ang lupain at protektahan ang coastal at inland waterways.

Sinabi ni Trudeau na ang inisyatiba ay makakatulong sa Canada na tuparin ang target na i-conserve ng 25 porsyento ng lupain at anyong-tubig ng Canada pagdating ng 2025, na tataas ng 30 porsyento pagsapit ng 2030.

Ang proyekto ay pinondohan sa tulong ng Project Finance for Permanence, PFP, isang funding model na tsina-channel ang mga kontribusyon mula sa mga Indigenous na komunidad, lahat ng lebel ng gobyerno at ng philanthropic community upang magbigay ng pangmatagalan na proteksyon para sa lupain at anyong-tubig.

Hindi pa ipinapaliwanag ng pederal na gobyerno kung paano mapopondohan ang mga proyektong ito sa pamamagitan ng PFP initiative.

Ang conservation projects ay nakatuon sa Northern Shelf Bioregion ng British Columbia, ang tundra at taiga-boreal na kagubatan ng Northwest Territories, ang Qikiqtani sa Nunavut at James Bay sa Ontario.

Bahagi ng artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.