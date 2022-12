[Ulat] Canada naglaan ng higit $700K para sa mga biktima ng Bagyong Karding at Paeng

Ang pondo ay ipinadaan sa Humanitarian Coalition at Canadian Red Cross para suportahan ang emergency relief operation ng Plan International Canada, Oxfam Canada at Philippine Red Cross sa pamamagitan ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Ang tulong na ibinigay ng Canada ay nakapokus sa pagbibigay ng emergency shelter, kabuhayan, tubig, sanitasyon, hygiene services, cash assistance at health services, kabilang ang psychosocial support sa libo-libong biktima ng mga bagyo.

Tinataya na ang operasyon ay makakatulong sa humigit-kumulang 35,000 katao sa loob ng anim na buwan.

Bagsik ng Bagyong Paeng at Bagyong Karding

Mahigit isang milyong tao ang naapektuhan ng Bagyong Karding na nag-landfall sa Quezon Province noong Setyembre 25, ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense - Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (OCD BARMM). Humigit-kumulang 46,400 na tao ang nananatiling walang tirahan, 3,091 naman ang panandaliang tumutuloy sa 26 evacuation centres.

Ang binaha na bayan ng San Miguel sa Bulakan noong Lunes, Setyembre 26, 2022. Litrato: AP / Aaron Favila

Ang malakas na hangin ay sumira sa 58,994 na bahay, habang ang malakas na pag-ulan ay iniwan ang ilang parte ng Bulacan na nakalubog pa rin sa tubig-baha. Batay sa pinakahuling ulat, lima pa rin ang nawawalang tao at 12 ang kumpirmadong patay, lima sa kanila ay emergency responders.

Samantala, mula Nobyembre 19, 2022, iniulat ng Office of the Civil Defense - Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao OCD BARMM na mahigit 309,000 katao (61,600 na pamilya) ang wala pa ring tirahan dahil sa matinding pagbaha at landslide na dulot ng Bagyong Paeng noong Oktubre 28. Humigit-kumulang 3,600 katao (530 na pamilya) ang nakatira sa evacuation centres, habang higit 305,400 katao (61,000 na pamilya) ang nasa labas ng evacuation centres.

Sa litratong ito na ibinigay ng Philippine Coast Guard, isang rescuer ang patuloy na naghahanap ng mga nawawalang katawan sa Barangay Kusiong, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao, sa Pilipinas ngayong Lunes, Oktubre 31, 2022. Litrato: AP / Philippine Coast Guard

Ang Pilipinas ay dinadaanan ng humigit-kumulang 20 bagyo bawat taon.