[Ulat] eTravel website inilunsad sa Pilipinas para mapadali ang pagbiyahe sa bansa

Sa pahayag ni Tourism Secretary Christina Frasco, sinabi niya na ang bagong sistema ay mas pagagandahin ang karanasan ng mga biyahero sa pagkuha ng clearance mula sa immigration.

Kami ay umaasa na ang patuloy na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno para pagandahin ang mga mekanismo ng pagbibiyahe sa Pilipinas, ay mahihikayat ang greater mobility at travel confidence at wine-welcome natin ang mas magandang karanasan para sa mga biyahero, aniya.

Ang etravel.gov.ph (bagong window) website ay naglalayon na i-streamline ang pagpasok at pangongolekta ng datos mula sa mga bibiyahe patungong Pilipinas. Pinalitan nito ang lumang One Health Pass domain, www.onehealthpass.com.ph, na hindi na magiging accessible simula Disyembre 5. Hininto na rin ng Philippine Bureau of Immigration (BI) ang paggamit ng papel na arrival card.

Ang paglipat sa e-arrival card at ang ganap na integrasyon ng arrival at departure systems ng mga konektadong ahensya ng gobyerno sa eTravel system ay isang magandang balita, dagdag pa ni Frasco.

Ayon sa pahayag ng Philippine News Agency, ang mga pasahero na gagamit ng lumang website ay mare-redirect sa bagong eTravel portal. Matatagpuan din sa naturang website ang electronic version ng papel na Arrival Card na nire-require na isumite ng mga biyahero bago pumasok sa Pilipinas.

Ang pagrehistro sa eTravel website ay libre.

BI handa na sa pagdagsa ng mga biyahero

Sa Laging Handa briefing noong Biyernes, Nobyembre 18, sinabi rin ni BI deputy spokesperson Melvin Mabulac na ang kanilang mga tauhan at mga sistema ay nakahanda na para sa pagdagsa ng mga biyahero, kasama ang mga balikbayan. Tiniyak niya na magiging maayos ang daloy ng mga paparating at papaalis na mga pasahero sa mga internasyonal na paliparan sa Pilipinas.

Masasabi natin na ang ating staff ay ganap na handa para sa paparating na peak season. Pero hindi natin maiiwasan ang pila dahil sa influx ng mga biyahero sa panahon na ito, dahil maraming flights ang dumarating at the same time. Pero maaari mong asahan na mabilis naming ipoproseso ang mga paparating at papaalis na mga pasahero, sinabi ni Mabulac.

Dagdag pa niya, ang 'e-gates' ng Bureau of Immigration para sa mga Pilipinong biyahero ay fully operational na, babawasan nito ang immigration processing time mula sa karaniwang 45 segundo sa 8 segundo na lamang.

Magde-deploy din ang ahensya ng rapid response team para dagdagan ang manpower sa mga immigration counter para mabawasan ang mahabang pila.

Muling pagsigla ng paglalakbay

Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Tourism ng Pilipinas, as of November 14, humigit-kumulang 2,025,421 visitors ang dumating sa bansa mula nang muling buksan ang borders ng Pilipinas noong Pebrero 2022.

Ang majority ng mga biyahero o 1,487,343 ay mga dayuhang turista, habang 26.57 porsyento o 538,078 ay mga balikbayang Pilipino.