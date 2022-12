[Ulat] Pinto para sa farm workers na maging PR masikip, hiling ang ‘patas na pathway’

Walong taon ang binilang ng Pilipinong farm worker na si Noli, hindi niya tunay na pangalan, bago nakasama sa British Columbia ang kanyang anak at asawa.

Nais ni Noli ngayon na makakuha ng permanent status at mamalagi ang pamilya sa Canada pero nahirapan siya maabot ang eligibility requirement para rito.

Nagpaunlak ng panayam kay Rodge Cultura ng Radio Canada International, gitna, si Noli, isang Pilipino na farm worker, kasama ang kanyang maybahay hinggil sa kanilang pangamba tungkol sa kanilang immigration status, Vancouver, Nobyembre 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nagtrabaho si Noli sa isang taniman ng bulaklak sa British Columbia B.C. bilang temporary foreign worker mula pa noong 2014.

Noong 2020, nalagay sa panganib ang kanyang buhay nang siya ay magkaroon ng impeksyon sa puso.

Nagkasakit ako sa farm. Naimpeksyon ako sa heart at isang beses hindi na ako makahinga. Isinugod na ako sa ospital, sabi ni Noli.

Ipinakita ni Noli ang hiwa sa dibdid matapos ang isinagawang operasyon sa puso para sa isang aortic valve transplant. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Dumating ang kanyang asawa at anak mula sa Pilipinas noong Hunyo 2021 matapos bigyan ng emergency visa dahil nanganganib noon ang kanyang buhay.

Kung sa atin [sa Pilipinas] nangyari hindi namin makaya ang cost ng treatment. Pero kailangan balikan na kaya nangyari ito [sa kanya] dahil sa trabaho, sabi ng kanyang asawa.

Kahit pa maselan ang kalusugan bumalik sa trabaho si Noli noong Marso.

Ang kaso ni Noli ay inilapit sa tanggapan ng MOSAIC, isang non-profit na organisasyon na nagbibigay ng settlement services at tumutulong sa mga vulnerable na temporary foreign workers sa British Columbia B.C .

Physically, he may not be in good condition again. This affected him on a physical and mental level, sabi ni MOSAIC settlement officer Gurdhiraj Kaur.

Umaabot sa apat na mga kaso ng vulnerable na temporary foreign workers sa B.C. ang natatanggap ni Gurdhiraj Kaur kada buwan, Vancouver, November 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Naging masalimuot pareho ang hanapbuhay at ang eligibility ni Noli sa kagustuhan na makapagsumite ng aplikasyon para maging permanent resident sa Canada dahil sa kanyang pagkakasakit.

Nakakuha ng open work permit si Noli at kanyang asawa sa tulong ng mga organisasyon.

Kada taon, ang sektor ng agrikultura sa Canada ay umaasa sa tinatayang 50,000 temporary foreign workers sa bansa na nagtatrabaho sa mga industriya ng agrikultura, pagkain at beverage manufacturing.

Ayon sa datos ng Statistics Canada, isa sa bawat lima na temporary foreign workers sa Canada noong 2020 ang nagtatrabaho sa British Columbia na karamihan ay namasukan sa fruit at tree nut farms (8%) at sa greenhouse, nursery at floriculture production (6%).

Matapos magtrabaho si Noli bilang farm worker sa mahabang panahon at nalagay sa panganib ang kalusugan ay patuloy na ikinabalisa ng mag-asawa ang walang katiyakang paninirahan ng kanilang pamilya sa Canada sa oras na mapaso ang hawak na work permit.

Hindi pa kami komportable at struggling pa kami doon sa immigration status namin. Nandoon ang takot ... may takot talaga, sabi ng asawa ni Noli.

Aniya, isa sa naging balakid ang hinahanap sa aplikasyon na dapat ay nakapagtapos ng high school katumbas sa Canada para makuha ang permanent status.

Nagkakaproblema sa credentials ang nagsipagtapos ng high school sa ibang bansa gaya ng Pilipinas dahil ipinatupad ang K to 12 na reporma sa basic education at humahabol pa lang sa global standards ang bansa noong 2012.

Marami rin ang nahirapan na maabot ang hinihingi na iskor sa language requirement.

Ang problema sa work permit at immigration status ang madalas na inilalapit ng mga vulnerable temporary workers sa tanggapan ng MOSAIC.

Ayon kay MOSAIC migrant workers program coordinator Girlly Cumberland, madalas nahihirapan ang TFWs sa language o kaya sa education requirement na hinihingi para magkaroon ng permanent resident status.

Kapag pumasok sila sa ilalim ng agriculture pilot halimbawa para maging eligible PR (permanent resident), kailangan ma-meet ang lahat ng eligibility. Minsan 'yung school credentials at language, nagkakaroon ng revisit. Ibig sabhin kailangan nila kumuha ng short course, para ma-meet 'yung gap. Kailangan nila mag-aral ng English para 'yung language level nila tumaas, ani Cumberland.

Sinabi ni MOSAIC Family and Settlement Services migrant workers coordinator Girlly Cumberland na marami rin sa temporary foreign workers ang ayaw umalis sa employer kahit may paglabag sa kontrata sa takot na mawalan ng hanap-buhay. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Maliban sa language requirement mahirap para sa farm workers tulad ni Noli ang makapag-aral habang full-time na nagtatrabaho hawak ang isang closed work permit.

Nagpapasalamat sa mga oportunidad sa Canada para sa pamilya pero hindi maiwasan ng asawa ni Noli ang madismaya. Pakiramdam niya tila "hindi patas ang pathway" para sa farm workers na gaya ng kanyang asawa.

Sana mas realistic na pathways na bagay sa stream na 'yun. Kasi lage skilled ... skilled [workers] pero itong mga low-skilled [job workers] na pumapasok sa bansa [para] sa work na hindi kinukuha ng [mga] Canadian hindi sila nabibigyan ng [chance] sa pathway for permanent residence. Ang nakita ko matapos mapiga ng kompanyang 'yun ang lakas mo na katulad niya na nagkasakit, ano 'yun? Itatapon mo na lang 'yung tao na naging milking cow for the longest time, aniya.

Ayon sa Migrante Canada, isang samahan na tumutulong sa mga migranteng Pilipino, patuloy pa ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba-ibang organisasyon para alamin ang bilang ng mga Pilipinong farm workers sa bansa.

Sinabi ni Migrante BC council representative Perry Sorio na kasama sa kanilang sinusuportahan ang kampanya ng Migrant Rights Network na maglikha ng regularisasyon ang gobyerno ng Canada na magbibigay-daan para sa permanent status maging para sa mga undocumented sa bansa.

