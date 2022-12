Ano ang ‘goblin mode’ at bakit ito ang 2022 word of the year ng Oxford?

Ang depinisyon ng Oxford dito ay "isang uri ng behaviour na unapologetically self-indulgent, tamad, burara o sakim, tipikal sa isang paraan na nire-reject ang social norms o expectations."

Isipin mo ang maduming sweatpants, isang makalat na bahay, tambak-tambak na junk food at ang overall attitude na wala kang pakialam sa iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo.

Ang goblin mode ay unang lumitaw sa Twitter noong 2009, ayon sa Oxford, ngunit sumikat sa mga nagdaang taon. Nahuli nito ang tunay na mood at preoccupation of the moment, sinabi ni Casper Grathwohl, ang presidente ng Oxford Languages, sa As It Happens ng CBC Radio.

Sumabog ito noong tagsibol nang mag-viral ang isang satirical tweet na sinasabing nakipaghiwalay ang sikat na musician na si Kanye West sa aktres na si Julia Fox dahil hindi niya gusto kapag ito ay nasa goblin mode.

Isang podcast ng As It Happens, CBC Radio na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.