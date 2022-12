Pagbubukas ng COP15: “Walang oras na dapat aksayahin,” pakiusap ni Steven Guilbeault

Nanawagan ang Canada para sa isang global commitment na i-conserve ang 30% ng mga lupa at karagatan ng planeta pagsapit ng 2030.

Ang lumaban para protektahan ang kalikasan ay hindi kailanman naging mas mahalaga kaysa ngayon, sinabi ni Canadian Environment and Climate Change Minister Steven Guilbeault ngayong Martes ng umaga.

Ang very survival ng human species ay nakataya, gayundin ang lahat ng iba pang anyo ng buhay sa mundo. Ang biodiversity crisis na hinaharap natin ay nangangailangan ng parehong lebel ng global effort at aksyon tulad ng climate crisis. At walang oras na dapat aksayahin. Isang quote mula sa Environment and Climate Change Minister Steven Guilbeault

Sumang-ayon ang Canada na i-host ang COP15 sa kahilingan ng United Nations. Ang event, na orihinal na gaganapin sa siyudad ng Kunming sa Tsina noong 2020, ay hindi natuloy dahil sa COVID-19 na pandemya.

Sa wakas, ang COP15 ay nahati sa dalawang events. Ang una, karamihan online, ay naganap sa Kunming noong 2021, habang ang pangalawa na inorganisa ay gaganapin ngayong taon sa Montreal, kung saan matatagpuan ang Secretariat of the UN Convention on Biological Diversity. Gayunpaman, ang COP15 ay nasa ilalim pa rin ng Chinese presidency.

Sa mga pahayag sa press, inalala ni Minister Guilbeault ang commitment ng gobyerno ng Canada na protektahan ang 30% ng teritoryo nito pagsapit ng 2030, dinagdag pa niya na ang mga gawain ay hindi lang magpopokus sa hilagang bahagi ng bansa, pero sa timog din, kung saan nakatira ang majority ng populasyon ng Canada.

Inimbitahan din ni Minister Guilbeault ang ibang bansa na ganito rin ang gawin.

Sa kanyang press conference ngayong Disyembre 6, sinamahan si Guilbeault ni Chinese Minister of Ecology and the Environment, Huang Runqiu, Director General ng United Nations Environment Program, Inger Andersen, at ang Secretary General of the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Elizabeth Maruma Mrema.

Nagpasalamat ang huli sa Canada para sa pagsang-ayon na i-take over ang organisasyon ng 2022 COP15 sa loob ng maikling panahon, bago hilingin sa member countries na magpakita ng flexibility sa mga susunod na araw para maabot ang isang consensus, kahit na ibig sabihin nito ay magkakaroon ng mga concession.

Ang mga negosasyon, na isinasagawa sa loob ng tatlong araw na ngayon, ay kaunting progreso pa lang ang nakakamit, ayon kay Elizabeth Maruma Mrema. Sa palagay ko ang mga delegado have gotten as far as we'd hoped, idineklara niya mismo ngayong Martes ng umaga.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.