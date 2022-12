Tsina nagpapatakbo ng ‘police’ station mula sa Vancouver, sabi ng civil rights group

Inilathala ng Safeguard Defenders ang isang report (bagong window) na inilahad ang pagkakaroon ng 48 Chinese police service stations na pinapatakbo sa ibang bansa, dagdag pa sa 54 stations na unang iniulat ng grupo noong Setyembre.

Ang not-for-profit human rights group ay naidokumento ang kabuuang 102 stations sa 53 na bansa.

Ang dalawang pinakahuling stations ay nadiskubre sa Canada, kasama ang Vancouver station at isa pa na hindi alam ang lokasyon, dagdag pa sa tatlong stations na diumano’y na-locate ng grupo sa Toronto at kasalukuyang sumasailalim sa imbestigasyon ng Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Ayon sa unang report, ang Toronto stations (bagong window) ay matatagpuan sa predominantly Chinese communities kasama ang isang residential home at single-storey commercial building sa Markham at convenience store sa Scarborough.

Sinasabi sa report na ang mga station ay nag-o-operate mula sa apat na Chinese jurisdictions: Nantong, Wenzhou, Qingtian at Fuzhou.

Ang Vancouver station, na ang eksaktong lokasyon ay hindi pa nalalaman, ay nag-o-operate diumano mula sa Wenzhou, isang port at industrial city sa probinsya ng Zhejiang sa Tsina.

Walang indibidwal mula sa Chinese Embassy ang available kaagad para magbigay ng komento sa bagong impormasyon, ngunit dati na nitong inilarawan ang mga opisina bilang volunteer-run service stations para iproseso ang mga bagay tulad ng mga driver's licence.

Gayunpaman, inakusahan ng Safeguard Defenders ang stations na kasangkot sa persuasion to return operations. Sinabi ng grupo na ipinapakita ng ebidensya na ang mga indibidwal na konektado sa mga station na ito ay kasangkot sa paghihikayat sa Chinese nationals na pinagsususpetsahang gumawa ng krimen na bumalik sa Tsina para harapin ang criminal proceedings.

Napag-alaman ng report na at least isang persuasion to return operation ay pinapatakbo sa station sa Paris at ang Nantong police system ay tinulungan ang 80 kaso ng pagdakip o pagkumbinse sa kanila na magbalik.

Kinokontra nito ang mga pahayag ng People's Republic of China PRC authorities na ang stations ay nagbibigay lamang ng mga administratibong serbisyo, ayon sa report.

Dati na ring sinabi ng gobyerno ng Tsina na ang stations ay sinet up lamang upang tulungan ang Chinese nationals na nakatira sa ibang bansa noong COVID-19 na pandemya. Gayunpaman, sinasabi ng Safeguard Defenders na karamihan sa 48 newly documented stations ay sinet up noong 2016.

Noong Setyembre, idineklara ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na iniimbestigahan ang Toronto-based stations para sa mga ulat ng criminal activity kaugnay ng mga tinatawag na 'police' stations.

Sinabi rin ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na ang “mga pagbabanta sa seguridad ng mga indibidwal na nakatira sa Canada ay sineseryoso nila at nalalaman din ng ahensya na ang mga dayuhang estado ay maaaring i-intimidate o saktan ang mga komunidad o indibidwal sa loob ng Canada.

Nag-reach out ang CBC News sa Royal Canadian Mounted Police RCMP sa B.C. gayudin sa Ministry of Public Safety upang tanungin kung ang mga alegasyon ng Safeguard Defenders ay iniimbestigahan.

Isang artikulo ni Eva Uguen-Csenge (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.