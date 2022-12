Paano nagbago ang Bill C-21 mula sa pagbabawal ng mga handgun patungong hunting gun

Ang iminungkahing mga pagbabago ay isinama sa bill ni Liberal MP Paul Chiang matapos pumasa sa pangalawang reading — na umani ng reklamo mula sa mga miyembro ng Parlamento ng oposisyon.

Kasama sa amendment ang isang clause na epektibong ipagbabawal ang anumang rifle o shotgun na maaaring tumanggap ng magazine na may higit limang rounds, kung mayroon nga na ganitong magazine.

Sinabi ng mga kritiko na kasama rito ang maraming rifle na dinisenyo para sa mga hunter, hindi sundalo.

Sinabi rin ng mga kritiko na ang ilang parte ng amendment ay ipagbabawal ang lahat mula sa antique blunderbusses hanggang sa Nine O'clock Gun ng Stanley Park sa Vancouver.

Iginiit ni Public Safety Minister Marco Mendicino na ang mga hunter ay hindi tina-target.

Mayoon kaming plano para lipulin ang gun violence once and for all, ani Mendicino sa House of Commons noong Biyernes.

Hindi namin tinatarget ang mga baril na karaniwang ginagamit para sa hunting.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.