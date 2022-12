’Freedom Convoy’ 2.0 pinaghahandaan na, sinabi ng national security adviser

Sinabi ni Jody Thomas sa parliamentary committee noong Huwebes ng gabi na ang trabaho ay nag-umpisa na at ang deputy ministers ay isasagawa ang kanilang unang pagpupulong tungkol dito ngayong linggo.

Ang kanyang mga komento ay dumating isang linggo matapos mag-post si James Bauder, ang founder ng grupo na tinatawag na Canada Unity at isa sa mga organizer ng convoy protest noong nakaraang taglamig, sa social media na ang tinatawag na Freedom Convoy 2.0 ay magtutungo sa Ottawa sa Pebrero 17 hanggang 21. Si Bauder, na isa sa mga naaresto noong Pebrero, ay nahaharap sa ilang kaso.

Ibinahagi ni Thomas ang mga lesson mula sa protesta: isa rito, ang banta na dulot ng ilang ideologically motivated na bayolenteng extremists na nag-participate sa protesta.

We underestimate and underestimated — hindi na ngayon — ang mga ideologically motivated na extremist, sinabi niya sa komite. Ang problema na ito ay nag-e-exist sa Canada at mananatili ito rito. Kailangan natin maintindihan kung ano ito at magkaroon ng mga tool para gawin ang isang bagay tungkol dito.

Ang isa pang lesson ay kung paano naiintindihan ng gobyerno ang open-source domestic intelligence. Hindi mo lang puwede upuan ang Twitter at maintindihan kung ano ang nangyayari, sinabi ni Thomas. Kailangan mong gumamit ng tools, artificial intelligence, those kinds of things.

Habang public ang Twitter, mayroon pa ring rights to privacy kaya kailangan ng isang legal framework, aniya. Ang pag-unawa sa impormasyon at trends na nariyan sa labas na hindi inuugnay sa mga indibidwal na hindi persons of interest sa law enforcement o intelligence agencies ay isang malaki, komplikado na isyu at isang bagay kung saan ipinopokus namin ang trabaho pero wala pa kaming sagot dito.

Sinabi ni Mike MacDonald, assistant secretary sa gabinete para sa security and intelligence, na ang mga lesson na natutunan mula sa convoy protest ay nakatulong sa mga opisyal na tugunan ang Rolling Thunder motorcycle protest noong huling tagsibol at ang protesta noong Canada Day. Ang hindi payagan ang mga trak na huminto ay isa ring lesson na natutunan ani Thomas.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.