Canada nagdagdag ng 10,000 trabaho noong Nobyembre, ibinaba ang jobless rate sa 5.1%

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Biyernes na ang ilang industriya ay nagdagdag ng trabaho, kasama ang finance, insurance, real estate, rental at leasing, at manufacturing, gayundin ang information, culture at recreation.

At the same time, bumaba rin ito sa ibang industriya, kabilang ang construction, at wholesale at retail trade, sinabi ng data agency.

Ang larawan na ito ay katulad din ng pagbaba at pagtaas ayon sa rehiyon, ang Quebec ay nagdagdag ng mahigit 28,000 na trabaho, ngunit ang surge ay na-offset ng pagbaba sa limang probinsya, kasama ang Alberta at British Columbia.

Sa upside, ang ekonomiya ay nagdagdag ng 50,700 na full-time positions noong buwan na iyon. Iyon ay na-offset ng pagkawala ng 40,600 na part-time jobs.

Ang suweldo ay tumaas sa 5.6 porsyento na annual rate, pareho sa pace ng gain na nakita noong Oktubre. Ang tipikal na hourly rate ng isang manggagawa ay nasa $32.11 noong buwan ng Nobyembre. Mas tumaas ng $1.71 sa nakalipas na taon, pero dahil sa opisyal na inflation rate na 6.9 porsyento, ang mga manggagawa ay hindi pa rin makahabol sa pagtaas ng cost of living.

Mas maraming trabaho, pero mas marami rin ang nagkasakit

Mas maraming Canadian ang nagtrabaho noong Nobyembre, pero iniulat ng data agency na madami sa kanila ang hindi nakapagtrabaho dahil sa sakit noong buwan na iyon.

Sa konteksto ng elevated cases ng influenza at iba pang respiratory viruses sa maraming parte ng bansa, 6.8 porsyento ng mga empleyado ang absent dahil sa sakit o disability noong Nobyembre, sinabi ng StatsCan.

Ang Nobyembre ay tipikal na busy na buwan para sa mga taong tumatawag na may sakit kapag walang pandemya na nangyayari, pero bago ang 2020, ang tipikal na Nobyembre ay nakikita na 5.8 porsyento ng mga manggagawa ang tumatawag na may sakit sa buwan na iyon.

Ang ratio ay nag-peak sa 10 porsyento noong Enero 2022, nang full force na tinamaan ang Canada ng Omicron variant ng COVID-19.

Sinabi ng ekonomista na si Royce Mendes ng Desjardins na ang surge sa sick calls ay dapat tutukan.

Ang bilang ng Canadians na nagkakasipon, flu at iba pang respiratory viruses ay elevated noong buwan na iyon, isang tema na maaaring magpatuloy sa buong taglamig, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.