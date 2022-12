[Ulat] Pinoy na naipit sa baha sa B.C. taong 2021 ibinahagi ang muling pagbangon

Hindi ko makakalimutan 'yun. Sa nangyari, kahit papaano [salamat] ligtas pa rin ako na nakaalis kahit nandiyan na 'yung tubig, sabi ni Tallayo.

Kasama si Tallayo, isang Filipino dairy farmworker, sa daan-daang katao na lubhang naapektuhan nang tumama ang matinding baha dulot ng walang tigil na ulan sa Southwest British Columbia isang taon na ang nakaraan.

Ipinakita ni Tallayo ang lebel na abot ulo ang lalim ng baha sa kanyang pinagtatrabahuhan na farm sa kasagsagan ng baha, Abbotsford, Nobyembre 24, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang kanilang farm ay sakop ng Sumas Prairie area na kilalang mababa ang elebasyon kung kaya madaling binabaha.

Aerial view ng binahang lugar ng Sumas Prairie noong Nobyenbre 2021 (archives). Litrato: Radio-Canada / Gian Paolo Mendoza/CBC

Nasa walong kilometro lang ang layo ng kanilang farm sa Chilliwack River sa hilagang-silangan. Gayundin ang Suma River sa kanluran na parehong daluyan ng tubig papunta sa Fraser River system.

Ipinatupad noon ng gobyerno ang evacuation order sa kanilang lugar habang winawasak ng tumitinding ulan at baha ang Southwestern British Columbia B.C .

Malaking bahagi sa mga sakahan sa Abbotsford at maging sa katabing bayan ng Chilliwack sa British Columbia ang nalubog sa tubig noong ikalawang linggo ng Nobyembre 2021.

Isang ganap na binahang kalye sa Yarrow, isang komunidad sa Chilliwack, British Columbia, noong Nobyembre 19, 2021. Litrato: Radio-Canada / Ben Nelms

Idineklara noon ang State of Emergency sa lalawigan ng British Columbia B.C .

Nakaligtas si Tallayo na napilitan iwan ang tinutuluyang bahay at ang mga hindi na naisalba na alagang baka.

May namatay sa mga alaga namin [na baka], nakita ko 96 cows. Pero ngayon pinalitan na, sabi ni Tallayo.

Sa datos mula sa BC Dairy Association, samahan ng dairy farmers sa probinsya, nasa 62 dairy farms na tirahan ng aabot sa 23,000 na baka sa Abbotsford ang napasama sa kailangan na lisanin na mga lugar sa gitna ng matinding pagbaha. Tinataya na 16,000 sa mga baka ang naiwan sa mga nabahang lugar.

Sa ulat, higit 400 na baka, 12,000 na baboy at 600,000 na mga manok ang nasawi sa matinding pagbaha sa buong lalawigan.

Inilikas ng mga farmer sa Abbotsford ang kanilang mga hayop sa gitna ng matinding pagbaha (archives). Litrato: Radio-Canada / Ben Nelms

Nagdulot ang baha ng pagkasira ng dike at landslides na kumitil din sa buhay ng limang katao.

Nagtulungan ang Abbotsford Community Foundation, Abbotsford Chamber of Commerce at ang University of the Fraser Valley at naitayo ang Abbotsford Disaster Relief Fund na layong kumalap ng pondo.

Sa update kamakailan, nakalikom sila ng $4.4 milyon na ginamit sa pagsuporta sa mga apektado na pamilya at negosyo sa kanilang komunidad.

Nagtulungan naman ang gobyernong pederal at probinsya ng British Columbia at inilaan ang $228 milyon na pondo na ipinangsuporta para makabalik sa produksyon ang mga lubhang apektado na farmers at agricultural communities.

Palipat-lipat na nag-aasikaso ngayon si Frank Tallayo sa mga alagang baka sa tatlong dairy farms sa Abbotsford. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Matapos ang nagdaan na sakuna ay nakukuha na ni Tallayo ang ngumiti ngayon habang ikinukuwento ang mga ginagawa sa trabaho.

Nagpapakain sa dry cows, tapos ginagatasan ang mga baka, mino-monitor ko kung may nanganak, ani Tallayo.

Kakayanin umano ni Tallayo ang magpakapagod araw-araw.

Pinapalakas umano siya ng kanyang pangarap na isang araw makakasunod at makakasama niya na mamuhay sa British Columbia ang asawa at anak na nasa Pilipinas pa magpahanggang ngayon.