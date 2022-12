Flu season nagsimula nang maaga, pero ‘di pa huli para magpa-flu shot

Nagsisimula na nating makita ang epekto ng flu sa ilang populasyon, partikular sa mga bata at sa matatanda, labis silang nagkakasakit na kailangan nilang pumunta sa ospital, ani Dr. Gerald Evans, chair ng division of infectious diseases sa Queen’s University at Kingston Health Sciences Centre.

Magpa-flu shot, ani Evans. Hindi ito para sa lahat, ngunit mapipigilan nito na maraming tao ang ma-infect at makakatulong siyempre na pagaanin ang stresses na nakikita natin sa pagsusumikap na magbigay alaga para sa lahat ng tao.

Inirekomenda ni Marie Tarrant, isang propesor sa nursing school ng University of British Columbia Okanagan, na ang mga tao edad anim na buwan pataas na eligible ay dapat magpa-flu shot. Ang bakuna laban sa flu ay pinipigilan ang humigit-kumulang 40 hanggang 60 porsyento ng seryosong pagkakasakit at hospitalizations, aniya. Nagwo-work ito.

Sinabi ni Dr. Upton Allen, chief ng infectious diseases sa Hospital for Sick Children sa Toronto, na ang isang bata na humihinga nang mabilis, nahihirapan huminga, mahina, o hindi gumigising o nagre-respond ay maaaring indikasyon ng mas malalang pagkakasakit. Tumawag ng 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency department, ani Allen.

Alam ng mga doktor sa nakalipas na isang siglo na ang pinakabata at pinakamatanda ang pinakananganganib para sa seryosong flu. Bakit hindi pa ito malutas, may ilang posibleng rason — kabilang kung ano ang mga strain na umiikot kapag unang na-expose ang isang tao.

PANOORIN | Mababang flu shot rates sa mga batang taga-Alberta at seniors ikinababahala habang nananalasa ang influenza:

Ang isa pang dahilan ay ang mga bata na matinding tinamaan ng flu at RSV ngayong taon: ang recent pandemic public health measures na para sa wala pang dalawang taong gulang ay hindi pa nagka-flu kailanman at ang preschoolers ay hindi pa nararanasan ito o ang iba pang respiratory virus na kilala bilang respiratory syncytial virus, o RSV, sa loob ng ilang season.

Nagsimula ang flu season nang maaga kaysa sa tipikal na panahon ngayong taon, na maaari (kinalaunan) ay magbigay ng yuletide bright spot. Sinabi ni Evans na ang seasonal flu karaniwan ay nawawala matapos ang anim na linggo. Ang Canada ay nasa pangalawang linggo ng surge. Hanggang OK ang iyong pakiramdam, at wala kang senyales at sintomas ng sipon, sa palagay ko OK lang ang magtipon, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.