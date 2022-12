Isang kuwento ng katutubong Pilipino ang itatanghal sa entablado ng Winnipeg

Ayon sa pahayag ng University of Winnipeg, ang Alunsina's Love ay ibinabalik ang mga nakalimutang kuwento ng imigrasyon mula sa kasaysayan ng Canada.

]Isinulat ito ng award-winning Filipino playwright na si Christopher Gozum at iprinesenta ng Department of Theatre and Film ng University of Winnipeg.

Ang dula ay ipapalabas mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 3 sa Asper Centre for Theatre and Film.

Ang dula ay tungkol sa pagsasanib ng Philippine creation story ni Alunsina at ng Winnipeg garment industries noong 1970s, kung saan maraming Pilipina ang nakakita ng trabaho bilang mananahi.

Ang dula ay kinomisyon ng Department of Theatre and Film ng University of Winnipeg at kumuha ng inspirasyon mula kay Vanier Scholar at assistant professor Dr. Dennis Gupa, na idinerehe rin ang naturang dula.

Sa pangunguna ng vision ni Gupa, ang cast na binubuo ng walong aktor ay dumaan sa isang linggong pag-aaral tungkol sa mitolohiya ng Pilipinas, migration, race at hustisya, at sinaunang pagtatato mula sa mga tinitingalang artists.

Isang podcast ng Up to Speed na isinalin ang description sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang impormasyon mula sa Department of Theatre and Film ng University of Winnipeg