Saskatchewan Polytechnic nagbukas ng bagong opisina sa Pilipinas

Ang Sask Polytech at Central Philippine University, na nasa IloIlo, ay magbabahagi ng kanilang kadalubhasaan sa isa’t isa sa mga area ng mutual interest. Ang MOU na ito ay magbibigay daan sa international education at development partnerships, posibleng kolaborasyon sa applied research, kapasidad para sa magkasamang delivery ng mga programa at oportunidad para sa mga estudyante at faculty na mag-aral at magturo abroad.

Kami ay nagagalak na magbukas ng opisina sa Central Manila upang palawakin ang partnerships at pagandahin ang ugnayan sa prospective na mga estudyante, ani Dr. Larry Rosia, Sask Polytech president at CEO. Kami ay masaya rin na ipagdiwang ang kolaborasyon sa pagitan ng Sask Polytech at Central Philippine University at ang mga paraan kung saan maaari kaming magkasamang magtrabaho upang makamit ang tagumpay ng mga estudyante. Ang partnership ay sumusuporta sa internationalization strategy sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad para sa student at faculty mobility, pag-aaral abroad, applied research at joint curriculum development.

Kinikilala ng parehong post-secondary institutions na ang international mobility opportunities ay ine-empower ang mga estudyante at faculty na samantalahin ang international learning experiences at magdebelop ng skills tulad ng problem solving, adaptability, resilience at intercultural competency. Kapag ang mga estudyante at faculty ay nagtrabaho at nag-aral abroad, dinadala nila pabalik ang mga skill at kaalaman na pakikinabangan ng lahat. Dinadala nila pabalik ang bagong perspektibo sa kanilang mga classroom, kampus at komunidad.

Wine-welcome ng Central Philippine University CPU ang exciting na oportunidad na maging partner ang Saskatchewan Polytechnic, sinabi ni Dr. Teodoro C. Robles, ang presidente ng Central Philippine University CPU . Habang ang aming mga institusyon ay magkasamang magtatrabaho para palawigin ang aming mutual internationalization agenda, inaasahan ng Central Philippine University CPU ang mga oportunidad na pinahihintulutan ang aming mga estudyante at faculty na i-pursue ang research at dumalo sa mga programa lalo na sa mga area na nakikita ng unibersidad at Sask Polytech bilang integral sa pagkamit ng sustainability. Ipinapaabot din ng Central Philippine University CPU ang pagbati sa Saskatchewan Polytechnic para sa kanilang bagong bukas na opisina sa Pilipinas.

Sa pamamagitan ng bagong opisina sa Maynila, patuloy na makikipagtulungan ang Sask Polytech sa mga Pilipinong agent para mag-recruit ng mga estudyante sa mga kampus nito sa Saskatchewan. Ang Sask Polytech ay parte ng Saskatchewan Agent Training Program ng Gobyerno ng Saskatchewan. Ang programang ito ay naglalayong tiyakin na ang international students ay makakatanggap ng dekalidad na serbisyo mula sa mga agent na binigyan ng Saskatchewan-based instruction at resources.

Ang Sask Polytech ay may matagumpay na relasyon sa Pilipinas mula pa noong 2009. Ang Sask Polytech ay kasalukuyang may 179 na mga Pilipinong estudyante sa Saskatchewan. Ang mga estudyante na ito ay nag-aaral ng Continuing Care Assistants (CCA), Early Childhood Education (ECE), Business Administration at Culinary Arts. May malaking komunidad ng mga Pilipino sa Saskatchewan at ang bagong opisina ng Sask Polytech at mga partnership nito sa Pilipinas ay sinusuportahan ang 2030 Growth Plan ng Saskatchewan.

Isang artikulo ng Saskatchewan Polytechnic na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.