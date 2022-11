Simu Liu iho-host ang Junos sa ikalawang sunod na taon

Ang mga organizer para sa seremonya na ipinagdiriwang ang musikang Canadian ay inilabas ang balita ngayong Miyerkules sa pamamagitan ng sorpresang anunsyo sa isang CBC Event sa Massey Hall sa Toronto.

Walang salita na makakapaglarawan sa enerhiya na bumalot sa Toronto noong nakaraang spring at hindi na ako makapaghintay na dalhin iyon sa Edmonton, ani Liu sa isang pahayag. “Kung sa tingin mo ang rendition ko ng Complicated ay maganda, hintayin mong marinig ang aking Nickelback cover.”

Unang naging host si Liu ng naturang awards noong nakaraang taon sa Toronto Budweiser Stage, ang unang outdoor show ng Junos, pinlano ng ganito para maiwasan ang posibleng pandemic-related restrictions.

Para sa 2020 at 2021, ang awards ay nakaranas ng COVID-related interruptions na pinuwersa ito noong una na magkansela, at kalaunan ay lumipat sa isang virtual event.

PANOORIN | Simu Liu nag-perform ng kantang Complicated ni Avril Lavigne sa Junos:

Nang piliin si Liu bilang host, tila nagbalik na sa porma ang problemadong musical showcase. Sumayaw kasama si Tesher ng Regina para sa isang performance ng kanyang kanta na Jalebi Baby, kumanta ng spoof version ng Complicated ni Avril Lavigne habang tumutugtog ng gitara, at binuksan ang show ng isang updated reading ng iconic I Am Canadian Molson beer commercial, ang karisma ni Liu ang naging daan para maging matagumpay ang show, sa kabila ng naunang pandemic hiccups.

Hindi ito isang maliit na gawain matapos ang COVID struggles ng Junos — at ang paglakad ng ilan sa pinakamahirap na mga taon (bagong window) para sa mga awards show sa kabuuan (bagong window) — ay iniwan ang marami na nag-iisip kung ang Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (ang parent organization ng awards) ay kaya pang mag-stage ng isang show at all.

Bahagi ng artikulo ni Jackson Weaver (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.