Trudeau nais ng mas malakas na kolaborasyon sa Pilipinas para padaliin ang pagnenegosyo

Binanggit ni Trudeau ang isyu kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre 13 sa isang bilateral meeting sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summits sa Phnom Penh.

May ilang bagay na maaari nating gawin para gawing mas madali para sa Canadian investors na mag-build sa Pilipinas. Dapat nating tiyakin na pinapabilis natin ang ating trabaho para mas maging aktibong partners tayo roon, ani Trudeau kay Marcos Jr.

At mas marami pa ang puwede nating gawin sa maliliit at medium size na mga negosyo, partikular sa pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga kababaihan, na isang area ng napakalaking paglago at lakas sa ekonomiya ng Pilipinas na makita ang mga kababaihan na magtagumpay, tinukoy ni Trudeau.

Ayon sa Canadian na lider, ang kanyang bansa ay may mga programa at ikinagagalak ng Canada ang makipagtulungan sa Pilipinas para sa kapakanan ng ekonomiya.

Winelcome ni Marcos Jr. ang alok ni Trudeau, iginiit na isa sa mga layunin ng kanyang administrasyon ay ang tulungan ang MSMEs na makarekober mula sa pandemya, dahil marami sa kanila ang humina sa nakalipas na mga taon.

Sila ay 99.8 porsyento ng aming mga negosyo, ang aming MSMEs. Sila ay 62, 63 porsyento ng aming employment. [Sila] ay nagtatrabaho sa MSMEs. At matinding tinamaan ng pandemya, ani Marcos Jr.

Kaya ito ang sinusubukan naming gawin — na suportahan sila, at mayroon itong very large multiplier effect, dagdag pa ng chief executive.

Isang artikulo ng Office of the Press Secretary (Republic of the Philippines) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.