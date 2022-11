Mahigit 2,000 wild species nanganganib na maubos sa Canada, babala ng ulat

Ang Wild Species 2020 report, na pinagsama-sama ng mga researcher na nagtatrabaho para sa pederal, probinsyal at teritoryal na mga gobyerno, ay sinabi na nai-deliver nito ang pinakakumpletong pag-unawa na mayroon tayo kailanman sa estado at distribusyon ng wild species sa Canada.

Ang report — na panlima sa isang serye na inilalathala kada limang taon mula 2000 — ay isinama ang datos ukol sa estado ng 50,534 ng 80,000 known species ng Canada, tumaas mula sa 29,848 species na kinober sa 2015 report. Ang unang report noong 2000 ay kinober lamang ang 1,670 species.

Sinabi ng mga may-akda ng report na nairekord nila ang impormasyon ng 63% ng wild species sa Canada sa pamamagitan ng kolaborasyon sa daan-daang siyentipiko na nagtatrabaho sa buong bansa sa loob ng limang taon.

Sa species na nasa report, 47,314 ay indigenous sa Canada, habang 3,220 ay exotic species na ipinakilala sa pamamagitan ng human activity.

Sa 3,220 exotic species na na-identify, ang taxonomic groups na may pinakamataas na bilang ng exotic species ay ang vascular plants, beetles, true bugs, at moths and butterflies, ayon sa report.

Sinabi ng mga may-akda ng report na mas maraming trabaho pa ang dapat gawin para determinahin ang impact ng exotic species na ito sa mga ecosystem sa buong bansa.

Nanganganib na species

Kinokober ng report ang 63% ng wild species sa Canada — humigit-kumulang 75% ng mga halaman, 77% ng fungi at 29% ng microscopic wild species.

Ang tatlong probinsya na may pinakamaraming wild species ay ang Ontario na may 25,776, British Columbia na may 24,540 at Quebec na may 21,933.

Na-identify ng report ang 2,253 species na nahaharap sa pinakamataas na banta ng eliminasyon sa Canada. Kasama rito ang beetles, moths, butterflies at ilang plant species tulad ng macrofungi at lichens.

Sinabi ng report na sa 2,253 species, 105 ang matatagpuan lamang sa Canada — ibig sabihin ang kanilang survival bilang species ay nasa panganib.

Ang bilang ng species na maaaring nanganganib na na-identify sa Wild Species reports ay patuloy na tumataas dahil sa tumaas na bilang ng species na nakasama, ayon sa report.

Sinabi ng report na isa sa limang wild species sa Canada ay nahaharap sa banta ng extirpation — ng eliminasyon sa bansang ito.

Sinabi ng report na 873 species ang kritikal na nanganganib — ang nasa mataas na risk ng pagiging eliminated sa wild — ang 1,245 ay nasa ilalim ng slightly less severe category na imperiled, habang 2,765 species ang kinokonsidera na vulnerable, at nasa moderate risk na ma-wipe out sa wild.

Sinabi ng mga may-akda ng report na 9,562 species ang maaaring ikonsidera na apparently secure, o nasa fairly low risk ng extirpation, habang 10,038 species ang kinokonsidera na secure o nasa very low risk ng extirpation.

Sinabi sa report na sa species na nirango upang determinahin ang kanilang estado, 80% ang kinokonsidera na secure at 20% ang nahaharap sa banta na ma-eliminate sa wild.

Sinabi ng report na 26,000 species pa ang unrankable dahil hindi sapat ang datos.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.