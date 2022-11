RBC binili ang Canadian division ng HSBC sa halagang $13B

Sinabi ni RBC chief executive Dave McKay na ang kasunduan ay nag-aalok ng oportunidad para magdagdag ng complementary business at client base.

Ipinoposisyon tayo nito bilang bank of choice para sa commercial clients na may international needs, newcomers sa Canada at mayayaman na kliyente na nangangailangan ng global banking at wealth management capabilities, ani McKay sa isang pahayag ngayong Martes.

Makakatulong ito na mas mahusay nating mapagsilbihan ang global clients na nais mag-invest at lumago sa Canada.

Sinabi ng global banking giant na HSBC Holdings PLC nitong unang bahagi ng taon na nire-review nito ang strategic options para sa kanilang Canadian subsidiary kasama ang posibleng pagbebenta ng kanilang operasyon.

Sinabi ni HSBC Group chief executive Noel Quinn na nagdesisyon ang bangko na ibenta ang Canadian na negosyo matapos ang isang thorough review na nadiskubre na may material value upside mula sa pagbebenta ng naturang kompanya.

130 branches sa Canada

The deal makes strategic sense para sa parehong panig, at ang RBC ay dadalhin ang negosyo sa next level, ani Quinn sa isang pahayag.

Ang group strategy ay hindi nagbabago, at ang pagsasara ng transaksyon na ito ay ipi-free up ang dagdag na kapital para mag-invest sa lumalaking core businesses and to return to shareholders.

Ang HSBC Canada ay may humigit-kumulang 130 branches at 4,200 na full-time equivalent employees.

Sinabi ng RBC na inaasahan nito na maisasara ang kasunduan sa huling bahagi ng 2023 sa ilalim ng mga karaniwang kondisyon, kasama ang regulatory approvals.

Sa ilalim ng kasunduan, lahat ng kita ng HSBC Canada mula Hunyo 30, 2022, sa pamamagitan ng pagsasara ng deal ay mapupunta sa Canadian na bangko.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.