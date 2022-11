Pilipinong nurses nais tumulong sa nursing shortage sa Canada, pero mahirap ang proseso

Sa loob ng 46 taon na iyon, sinabi niya na hindi dumali ang proseso.

Ang kasalukuyang sistema ay magulo, magastos at masyadong matagal, ani Reyes. Sinabi niya na nagtatagal ng average na apat na taon para maging accredited ang internationally educated nurses (IENs) sa Canada.

Kaya itinaguyod ng Filipino Calgarian ang bagong Philippine Canadian Nursing Association: upang itulak ang mas madaling proseso para sa IENs na kilalanin ang kanilang credentials sa Canada.

Ang credentialing ng internationally educated nurses ay nangangailangan ng post-implementation review very badly upang baguhin ang proseso at gawin itong mas realistiko para makatulong sa manpower crunch sa buong bansa, ani Reyes, na kinalaunan ay nakumpleto ang kanyang master’s degree sa nursing sa University of Calgary.

Sa pamamagitan ng pinadaling proseso para makakuha ng credentials, sinabi niya na ang mga nurse na nagsanay sa ibang bansa ay makakatulong sa nagpapatuloy na staffing shortages sa overburdened na health-care system ng Canada. Ito ay isang isyu na kinakaharap ng industriya (bagong window) sa buong pandemya and beyond.

Noong Oktubre, pumirma ang gobyerno ng Alberta ng isang memorandum of understanding sa Pilipinas upang magdala ng mas maraming registered at licensed practical nurses sa probinsya.

Nursing shortage sa Alberta

Sinabi ni Kathy Howe, executive director ng Alberta Association of Nurses, na ang nursing shortage sa Alberta ay hindi na gumanda.

Short pa rin tayo ng health-care workers, pero partikular ng mga nurse.

Mula noong Huwebes, mahigit 170 registered nursing positions — para sa mga trabaho na nasa loob ng 50 kilometro ng Calgary — ang nai-post sa Alberta Health Services careers website, at mas marami pa ang nai-post para sa licensed practical nurses, registered psychiatric nurses at nurse practitioners.

Gayunpaman ang interesting, sabi ni Howe, ay ganito karami rin ang registered nurses at nurse practitioners na nakarehistro na magtrabaho sa Alberta ngayong taon at gayundin noong nagdaang taon. Ibig sabihin ganito rin kadami ang mga nurse na nagre-resign o pinipili na magtrabaho casually para mas may kontrol sila sa kanilang iskedyul.

Sinabi niya na habang walang isang sagot sa nursing shortage, alam natin na may literal na libo-libong IENs sa buong Canada … na nakarehistro bilang mga nurse sa ibang bansa, at hindi sila nakarehistro rito.

Tinukoy ni Howe ang mga isyu na kinakaharap ni Reyes sa Philippine Canadian Nurses Association: ang credentialing process ay matagal, komplikado at magastos.

Sa palagay ko exciting na makita kung paano sila tumindig laban dito at exciting na makita kung paano nila susuportahan ang internationally educated nurses, ani Howe.

Mga hamon sa IEN credentialing process

Mula sa hirap ng pagkuha ng mga dokumento mula sa kanilang pinagmulan na bansa patungo sa mahabang waitlist na makapasok sa isang Canadian bridging program, sinabi ni Reyes na nahaharap ang IENs sa ilang hamon bago sila makapagtrabaho sa Canada.

Halimbawa, sa Alberta, may isang programa para sa IENs na mai-bridge ang kanilang edukasyon sa Canadian nursing program — sa Calgary, sa Mount Royal University.

Ayon sa Mount Royal University, para sa fall 2023, ang bridging program ay may 107 na aplikante para sa 80 spots.

Ang dating bridging program sa MacEwan University sa Edmonton ay nagsara dahil sa pondo.

Sinabi ni Howe mula sa Alberta Association of Nurses na maaaring magtagal ng dalawa o tatlong taon bago makapasok sa programa, na nire-require ang isang taon na full-time study para makuha ang mga kurso.

Ang average na apat na taon na time span para makumpleto ang credentialing process ang problema, ani Reyes.

Philippine Canadian Nurses Association founder Lucy Reyes ang unang Asyanong gumradweyt sa master of nursing program ng University of Calgary. Litrato: Lucy Reyes

Ang IENs ay kailangan din pumasa sa isang English proficiency exam, na may expiration date na dalawang taon. Sinabi ni Reyes na ito ay isang isyu kung minsan dahil kapag nakapasa na sila sa ibang required exams, hindi pa rin sila makapagrehistro bilang nurse sa Canada dahil nag-expire na ang kanilang English test.

Dagdag pa rito, sinabi ni Reyes na ang IENs ay kailangan kumpletuhin ang mandatory application sa National Nursing Assessment Service online, na ubod ng mahal.

Ang IENs ay kailangan din ng 330 oras na direct supervision para makapagrehistro sa Canada, ani Reyes.

Ang argumento ko sa kanila ay hindi na ito mga estudyante. Sila ay mga propesyonal na napatunayan na ang kanilang kahalagahan.

Sa ilang kaso, nawala na ang kanilang mga trabaho dahil ang hiring agencies ay walang budget para i-supervise ang 330 oras na direct supervision.

Ang malala pa rito, sinabi ni Reyes ang credentialing process ay hindi standardized sa buong bansa — nag-iiba-iba from province to province.

Ang itinutulak ko ay … isang oportunidad para sa provincial regulatory bodies na magkita at magdebelop ng common standards dahil pare-pareho naman ang tumatanggap ng ating pag-aalaga.

Trabaho para gawing mas straightforward ang proseso nagsimula na

Sinabi ng regulatory body ng Alberta, ang College of Registered Nurses of Alberta, sa isang pahayag na nagsusumikap silang gawing mas straightforward ang mga bagay para sa lahat ng aplikante, at may mga nagbago sa kanilang proseso kailan lang.

Kasama rito ang pagpapalawak ng eligibility ng bridging programs mula sa ibang hurisdiksyon.

Dagdag pa rito, in-update ng College of Registered Nurses of Alberta CRNA ang kanilang practice hour requirements — ngayon ay tinatanggap na ang mga oras na nakuha mula sa kanilang edukasyon, competency assessments at ang approved nursing refresher o bridging program sa loob ng limang taon, kaysa dalawa.

Sa isang pahayag, sinabi ng College of Registered Nurses of Alberta CRNA na ang mga pagbabago ay darating din sa kung paano mami-meet ang English language competency.

Ang College ay maglalabas ng mas maraming detalye tungkol sa mga pagbabagong ito at iba pang trabaho na ginagawa ng College of Registered Nurses of Alberta CRNA para i-streamline ang application process at alisin ang delays para sa mga nurse na nag-a-apply sa labas ng Canada. Ang updates sa registration processes ay magiging available sa aming website kapag naging available na ito.

Isang artikulo ni Karina Zapata (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.