Gobyerno ni Trudeau inilabas ang plano para komprontahin ang ’nakakagambala’ na Tsina

Inilarawan ng Indo-Pacific strategy ang Tsina bilang isang social at economic force na masyadong malaki para balewalain at lalong nagpopokus sa pagbali sa mga panuntunang internasyonal upang umangkop sa mga sariling interes.

Gumamit ng nakakasorpresang blunt na lengguwahe, sinabi ng estratehiya na ang gobyerno ng Canada ay kailangan maging malinaw ang mata tungkol sa mga layunin ng Tsina sa Far East at sa iba pang lugar.

Nangako ito na gagastos ng kalahating bilyong dolyares sa loob ng limang taon para pagandahin ang military at intelligence co-operation sa mga kaalyado sa rehiyon.

Kasabay noon, sinasabi ng dokumento, Ang angking laki ng Tsina at impluwensya ay ginawang necessary ang kooperasyon para tugunan ang ilan sa existential pressures ng mundo, tulad ng climate change at pagkawala ng biodiversity, pandaigdigang kalusugan at paglaganap ng nukleyar na armas.

Sinasalamin ng foreign policy blueprint ang mga approach na ipinatupad din ng malalapit na kaalyado, kabilang ang Estados Unidos.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.