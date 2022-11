Flu tumataas nang husto sa Canada, ani Dr. Theresa Tam

Sinabi ni Dr. Theresa Tam sa isang briefing sa Ottawa ngayong Biyernes na mula sa update noong nakaraang linggo, ang respiratory syncytial virus (RSV) activity ay tila nag-level off at malamang mananatiling elevated sa loob ng ilang linggo.

“Sa kasalukuyan, ang influenza ay nagpapakita ng steep rise sa activity (bagong window) na karamihan sa surveillance indicators ay tumataas at lahat ay nagte-trend sa above expected levels para sa panahon na ito ng taon,” ani Tam.

Ang RSV at flu ay inakalang mas magiging laganap matapos ang mahigit dalawang taon ng mga pag-iingat, tulad ng physical distancing at masking noong kasagsagan ng COVID-19 na pandemya, ay tinanggal na.

Kaunti lamang ang mga naiulat na nagkaroon ng influenza sa nakalipas na higit dalawang taon, kaya sa palagay ko iyon partly ang driver, ani Tam. Ang flu ay mas tumataas nang husto kaysa sa nakita natin sa anumang nakaraang season na alam ko.

Pambatang gamot paparating na

Sinabi rin ni Health Minister Jean-Yves Duclos ngayong Biyernes na ang ekstrang 500,000 units ng kids' pain relievers na inangkat mula sa Australia ay inaasahan na darating sa mga susunod na linggo para sa hospital pharmacies.

Bukod pa ito sa dati nang inanunyso na isang milyong units ng mga gamot, na ibinebenta sa ilalim ng brand names na Tylenol at Advil, ang darating ngayon sa estante ng community pharmacies, aniya.

PANOORIN | Experimental universal flu shot ginagamit ang mRNA technology:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sa ilang lugar, ang mga estante ay ipinapakita na natanggap na ang mga unit na iyon, ani Duclos sa mga reporter. “Inaasahan natin na sa susunod na linggo ang availability ng mga dose na iyon ay magiging malinaw sa mga estante ng community pharmacies sa buong bansa."

Ang domestic production ng pain relievers para sa mga bata ay maaabot na rin ang tumaas na demand, ani Duclos.

Children's hospitals na-overwhelm

Ang children’s hospitals sa buong bansa ay dinagsa ng admissions mula sa RSV, influenza at COVID-19, na nakaka-contribute din sa staffing shortages, mahabang paghihintay sa emergency departments at hospital beds, at ang kanselasyon ng nakaiskedyul na surgeries sa ilang lugar.

Habang gumagawa ng holiday plans ang mga pamilya, pinaalalahanan ni Tam ang mga tao na magpaturok ng flu vaccine (bagong window) na available sa buong bansa para sa edad anim na buwan pataas.

Ang mga habit na paghuhugas ng kamay, pagtakip habang umuubo o sumisinga, at ang pagsusuot ng mask ay binabawasan ang likelihood na makakuha ng respiratory virus tulad ng flu, RSV at virus na sanhi ng COVID-19. Sinabi ng health officials na importante ito dahil extremely stretched ang health system, kasama ang pediatric hospitals.

Ngayong Biyernes, inanunsyo ng Quebec (bagong window)na papalawakin nito ang libreng flu vaccines para sa lahat. Hanggang ngayon, ito lang ang kaisa-isang probinsya sa Canada na hindi regular na nag-aalok ng libreng bakuna na ito para sa lahat ng residente.

Isang artikulo ni Amina Zafar (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.