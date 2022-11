Trudeau ang plano raw ng pulis Ottawa para wakasan ang protesta ay ‘hindi plano at all’

Matapos ang anim na linggong dramatikong testimonya ng mga saksi, si Trudeau ay nagpakita sa harap ng Public Order Emergency Commission upang depensahan ang desisyon ng gobyerno na gamitin ang Emergencies Act noong Pebrero 14 sa unang pagkakataon sa 34 na taong kasaysayan ng batas.

Napakinggan ng komisyon na matapos ang initial confusion at dysfunction, ang Ottawa Police Service, Ontario Provincial Police at Royal Canadian Mounted Police RCMP ay nagsama-sama upang lumikha ng isang operational plan isang araw bago idineklara ang Emergencies Act.

Parati nating naririnig na mayroong isang plano, pagtestigo ni Trudeau ngayong Biyernes sa isang punong-puno na kuwarto.

Inirerekomenda ko na tingnan ng mga tao ang aktwal na plano na iyon, na hindi nga plano at all.

Sinabi ni Trudeau na ang naturang dokumento ay tungkol sa paggamit ng liaison officers para paliitin ang footprint ng protesta, na ang mga detalye kung paano ito ie-execute ay dedeterminahin later.

Hindi man lang ito in the most generous characterizations isang plano kung paano nila tatapusin ang okupasyon, ani Trudeau.

PANOORIN | Sinabi ni Trudeau na ang Ottawa police ay walang plano para wakasan ang convoy protest:

Sinasabi sa Emergencies Act na ang national emergency ay isang urgent at kritikal na sitwasyon na panandalian lamang in nature na hindi epektibong matutugunan sa ilalim ng anumang batas ng Canada.

"Iyon nga ay parte ng problema, na hindi lahat ng tools ay ginamit," ani Trudeau.

Minarkahan ng testimonya ni Trudeau ngayong Biyernes ang pagwawakas ng public hearing phase ng trabaho ng komisyon.

Narinig sa inquiry ang testimonya ng dose-dosenang saksi, kasama ang mga residente ng Ottawa, mga lokal na opisyal, pulis, mga demonstrador at senior federal ministers.

Narinig din sa inquiry ang magkasalungat na mga pananaw mula sa pulis at intelligence agency leaders tungkol sa kung kinailangan ba talagang gamitin ang kapangyarihan ng Emergencies Act.

PANOORIN | Trudeau ipinaliwanag ang dahilan sa likod ng paggamit ng Emergencies Act:

PANOORIN | Trudeau nag-reflect sa repercussions ng hindi paggamit ng Emergencies Act:

