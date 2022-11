Higit 70 nurses mula sa Pilipinas handa na magtrabaho sa Saskatchewan

Pero sinabi ng probinsya na ang ginhawa ay paparating na sa anyo ng mga Pilipinong nurse na ni-recruit.

Mahigit 70 nurses mula sa Pilipinas ang handa na magtrabaho sa probinsya. Sa katunayan, ang ilan ay nag-land na at magtatrabaho na sa bagong taon, sinabi ni Health Minister Paul Merriman.

Hindi pa nadedetermina ng ministry kung saan sila papasok.

Samantala, ang probinsya ay pinoproseso ang mahigit 3,000 na aplikasyon mula sa mga health-care worker sa Pilipinas. Ang Ministry of Health ay may dagdag na 40 aplikasyon mula sa ibang lugar sa Canada na pinoproseso rin.

Recruitment plan 'gumagana'

Ang recruitment plan natin ay gumagana, ani Merriman sa question period sa lehislatura ng Regina noong Huwebes ng umaga. Nagdadala tayo ng mga indibidwal, hindi lang pinapalago ang mayroon tayo sa Saskatchewan … kukuha tayo ng mga indibidwal mula sa buong Canada at sa buong mundo dahil alam nila kung ano ang potensyal sa Saskatchewan na mayroon tayo.

Gayunpaman, sinabi ng New Democratic Party NDP na nais rin nilang magpokus ang gobyerno sa staff na nahihirapan na sa punong ERs at overtime requirements.

Pagdating sa krisis sa ating emergency rooms nanawagan tayo para sa isang targeted plan upang tugunan ang ER wait times at ang pondo na susuporta rito. Ang naririnig lang natin mula sa mga opposite na miyembro ay excuses, ani Opposition Leader Carla Beck (Regina-Lakeview) sa question period.

Provincial NDP Leader Carla Beck Litrato: CBC News / Kirk Fraser

Pwede bang magbigay ang premier ng isang magandang dahilan kung bakit hindi siya nagmamadaling mag-invest sa emergency care para makontrol ang sitwasyon?

Wala sa session si Premier Scott Moe, at hindi sinagot ni Merriman ang tanong ni Beck.

Sinabi ni Beck kalaunan sa mga reporter na si Merriman ay binabalewala ang health-care workers sa Saskatchewan.

Nagsasalita ang minister tungkol sa mga plano na kanyang ginagawa. Patuloy nating naririnig na ito ay isang minister na hindi kinokonsulta ang mga nurse, ang mga doktor, ang mga health-care provider unions upang makatulong na gawin ang mga solusyon na iyon, hindi niya kinokonsulta ang mga munisipalidad sa maraming pagkakataon, ani Beck.

Naghahanda para sa newcomers

Si Merriman, kasama ang mga dean at assistant dean mula sa Saskatchewan Polytechnic, University of Regina at University of Saskatchewan, ay aalis ngayong Biyernes patungong Pilipinas.

Ang mga institusyon ay magbibigay ng mga rekomendasyon tungkol sa credentials na kailangan ng mga Pilipinong nurse upang makapagtrabaho sa Prairie province. Makikipagkita si Merriman sa mga miyembro ng gobyerno ng Pilipinas, gayundin sa potensyal na recruits.

Sinabi ng health minister na ang probinsya ay nakipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas noong tag-init upang paghusayin ang bridging program ng probinsya.

Ang bridging ay proseso ng pagdadala ng mga nurse mula sa Pilipinas patungo sa health-care system ng Saskatchewan. Ang karamihan sa proseso na iyon ay ginagawa sa loob ng tatlong buwang intervals sa Pilipinas na idinisenyo para ibigay sa recruits ang parehong Canadian at Saskatchewan health-care systems.

Binawasan natin iyon … mula siyam na buwan at marami sa bridging program ay nangyari sa Pilipinas para makatiyak na pagdating ng mga indibidwal na iyon dito, magagawa nating i-integrate sila sa ating sistema, ani Merriman.

Ang pokus ay nasa mga nurse

Sinabi ng minister na sila ay nagpopokus sa pagre-recuit ng mga nurse ngayon, kaysa sa mga doktor, dahil nandoon ang kritikal na shortage. Sinabi ni Merriman na ang ministry ay susubukan na ilagay ang mga manggagawa na ito sa rural places na desperadong nangangailangan ng kanilang skills.

“Anumang bagong empleyado sa sistema ay magiging kwalipikado para sa hanggang $50,000 (bagong window). Tiyak, ang isang RN, isang nurse practitioner o isang psychiatric nurse ay kwalipikado para sa $50,000 na iyon kung sila ay pupunta sa isa sa mga hard-to-recruit places. Pero ii-integrate natin sila sa sistema kung saan sila kinakailangan sa lalong madaling panahon.”

Sinabi ni Merriman na ang probinsya ay nag-aalok sa health-care workers na mula sa ibang bansa ng $10,000 upang makatulong sa pagre-relocate ng kanilang pamilya.

Sa isang pahayag na in-email sa CBC News, inisa-isa ng Ministry of Health ang mga insentibo na ibibigay sa internationally educated health-care workers:

Out-of-pocket costs para sa internationally educated healthcare workers (IEHPs) mula sa Pilipinas (educational costs, language at training assessment, professional fees, settlement costs).

Educational costs at incentives para sa IEHPs na located sa Saskatchewan.

Settlement incentives at language courses para sa Ukrainian health-care workers.

Ang mga ni-recruit mula sa Pilipinas ay kwalipikado para sa mga insentibo kasama ang training programs, licensing at resettlement costs, gayundin ang internationally trained workers na nasa Canada na at nagsisikap na maging lisensyado sa Saskatchewan.

Umaasa ang probinsya na makakapag-recruit ng technicians at X-ray technicians din. Umaasa rin ito na makapagdadala ng 30 indibidwal kada buwan upang hindi ma-overwhelm ang health-care system sa training at on-boarding.

Samantala, sinabi ni Merriman na ang ministry ay nakipag-partner sa Filipino community ng Saskatchewan upang gawing smooth at welcoming ang pagdating ng mga bagong health-care workers.

Sa ngayon ang sinusubukan nating gawin, kapag pumasok na ang mga propesyonal na ito, ise-set up natin sila sa isang paraan na makakakuha sila ng compliance mula sa Saskatchewan para makuha ang kanilang [nursing] licence, sinabi ni Chris Rod, ang Saskatchewan chairman para sa Filipino Canadian National Congress.

Saskatchewan Minister of Health Paul Merriman at si Chris Rod, Saskatchewan chairman para sa Filipino Canadian National Congress. Litrato: CBC News

Sinabi ni Rod na ang organisasyon ay tutulong din sa mga bagong Filipino recruits na makahanap ng bahay, i-set up ang bank accounts at mag-settle sa kanilang mga bagong komunidad.

Ii-involve natin sila sa loob ng komunidad para hindi nila maramdaman na sila ay alienated, ani Rod.

Sinabi niya na ang komite na responsable para sa proseso na ito ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga bagong health-care worker: Palagi tayong nandito para sa kanila.

Isang artikulo ni Laura Sciarpelletti (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.