Nahaharap sa labis na paninda, mga retailer nag-alok ng Black Friday bargains

Gayunpaman, ang taunang spending bonanza ay kakaiba ngayong taon. Ayon sa mga eksperto habang mayroong mas maraming deals kaysa karaniwan, ang retailers ay nahaharap sa mga konsyumer na mas cost conscious kaysa dati.

Ito ang taon ng discount, it really is, sinabi ng retail consultant na si Bruce Winder. Ipinakita ng mga konsyumer na sila ay nagtitipid, sila ay kuripot ngayong taon, at hindi sila bibili kung hindi sale.

Ang labis na inventory levels ay isang malaking rason kung bakit ang discounts ay mas malalim kaysa karaniwan ngayong taon. Noong mga unang araw ng pandemya, ang mga retailer ay nahirapan sa supply chain issues na nauwi sa mga walang laman na estante sa maraming product categories.

Ngunit sinabi ni Winder na ang pendulum ay nag-swing na sa kabilang direksyon, dahil maraming retailers ang mas maraming inventory na ibebenta kaysa normal sa panahon na ito ng taon, napilitan silang bawasan ang mga presyo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.