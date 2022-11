Gobyerno ng Alberta ipinagbawal ang school mask mandates, online-only learning

Ang mga panuntunan, na ipinatupad noong Huwebes, ay pinagbabawalan ang bawat eskuwelahan sa Alberta na ilipat ang mga klase mula Grade 1 hanggang 12 sa online format lamang.

Hindi kasama rito ang kindergarten at pre-kindergarten classes, at ang mga eskuwelahan sa sensitibong settings tulad ng mga ospital ay maaaring ma-exempt sa mga panuntunan.

Ang mga magulang at estudyante ay sinasabi sa akin time and time again na nais nila ng isang normal na school environment para sa kanilang mga anak, ani Premier Danielle Smith sa isang pahayag.

Sinabi n presidente ng Alberta Teachers' Association na si Jason Schilling na ang solusyon sa staffing shortages ng gobyerno sa outbreaks ng sakit ay unworkable.

Kung ang mga eskuwelahan ay walang choice kung hindi ipatupad ang online learning bilang tugon sa matinding staff shortages at limitadong availability ng mga substitute teacher, hindi sila magkakaroon ng sapat na kapasidad upang ialok ang in-person instruction at the same time, tulad ng nire-require ng regulasyon, sinabi ni Schilling sa isang pahayag.

Basahin ang iba pang detalye tungkol sa istorya na ito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.