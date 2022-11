B.C. premier inanunsyo ang $230M na pondo para sa rural police at specialized units

Ang pera ay ibibigay sa loob ng tatlong taon at inilaan din para tugunan ang mga rekomendasyon na lumabas mula sa public inquiry sa money laundering (bagong window), sinabi ng gobyerno.

Deserve ng lahat ng tao na maramdaman na sila ay ligtas, at ang aking gobyerno ay nagtatrabaho sa bawat front upang protektahan ang ating mga komunidad at gawin itong mas matibay, sinabi ni Eby sa isang news release.

Sinabi niya sa kanyang pahayag na ang pera ay magiging targeted at pupunan ang matagal ng vacancies sa rural communities na mayroong mas kaunti sa 5,000 katao, gayundin ang pagpapahintulot sa regional RCMP units na maabot ang kanilang full authorized staffing levels.

May pera rin na mapupunta sa pagdadala ng dagdag na officers sa Major Crimes Section ng RCMP, Sexual Exploitation of Children Unit at sa B.C. Highway Patrol.

Sinabi ng premier na ang plano ay susuportahan ang homicide investigations at missing persons files kung saan may suspected na foul play at para maiwasan ang traffic deaths.

Wala pang isang linggo na nakaupo si Eby sa opisina, at so far, ang kaligtasan ng publiko ang isang major focus (bagong window) ng kanyang policy announcements.

Sumunod ito sa civic election season kung saan ang public perceptions sa tumaas na krimen ay naging isang sentral na isyu (bagong window) sa maraming siyudad.

Inilarawan ni B.C. Liberal MLA Elenore Sturko, isang dating RCMP officer, ang funding announcement bilang long overdue at iminungkahi na ito ay madiskarteng itinabi ng New Democratic Party NDP hanggang manumpa si Eby bilang premier.

“Masaya tayo na makita ang pondo na ito pero katulad ng maraming anunsyo na ginawa ni Premier Eby ngayong linggo, bakit natagalan ito?” aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.