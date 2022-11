Tinanggap ng Saskatoon ang 200 Ukrainian refugees

Ang mga newcomer ay tinanggap ng dalawang legislative secretary ng lalawigan, na responsable para sa imigrasyon at relasyon ng Saskatchewan at Ukraine.

Ang Gobyerno ng Saskatchewan ay nakikipagtulungan sa mga organisasyon ng komunidad at mga associate upang tanggapin ang higit 200 na karagdagang Ukrainians sa Saskatoon, sabi ni Terry Dennis, MPP para sa Canora-Pelly at Legislative Secretary na responsable para sa Saskatchewan-Ukraine Relations.

Salamat sa pinagsama-samang pagsisikap sa pagitan ng Gobyerno ng Saskatchewan, Solidaire at Open Arms, ang Saskatchewan ay nagho-host na ngayon ng humigit-kumulang 3,000 na lumikas na Ukrainians. Patuloy naming susuportahan ang Ukraine at ang mga mamamayan nito hangga't kinakailangan, idinagdag niya.

Ang mga newcomer ay makikinabang mula sa pansamantalang tirahan sa Saskatoon upang bigyan sila ng access sa mga pangunahing suporta at impormasyon na may kaugnayan sa buhay sa Saskatchewan, ayon sa isang pahayag na inilabas ng gobyerno ng probinsya.

Kaya, dalawang window ang inayos para sa mga newcomer upang magarantiyahan ang kanilang madaling pag-access sa mga pangunahing programa at serbisyo tulad ng Saskatchewan health card, banking at financial services, housing, trabaho at lisensya sa pagmamaneho.

Si Saskatoon Mayor Charlie Clarke, na naroon upang salubungin ang mga bagong refugee, ay nalulugod sa kaganapang ito.

Alam kong maraming tao sa ating komunidad ang handang tanggapin sila. Naniniwala ako na isang good choice ang paglapag ng eroplano sa ating komunidad. Isang quote mula sa Charlie Clarke, Mayor ng Saskatoon

Ayon sa piloto at may-ari ng charter plane na si Enrique Pineyro, ang mga bagong Ukrainian refugee ay relaxed, ngunit pagod na pagod.

Ang mga tao ay umaalis sa Ukraine in droves. Ang masama ay parang normal lang ang lahat ng ito, nalulungkot niyang sinabi.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang impormasyon mula kay Geneviève Patterson