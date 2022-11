Deputy PM Freeland magpapakita sa Emergency Act inquiry ngayong araw

Ang ilang miyembro ng staff ni Prime Minister Justin Trudeau ay nakatakda rin na tumestigo, kasama si Katie Telford, ang chief of staff ni Trudeau. Si Telford ay sasamahan ni deputy chief of staff Brian Clow at ang director of policy na si John Brodhead.

Ang tatlong staff member ay mag-aalok ng pambihirang pasilip sa inner workings ng Prime Minister’s Office at malamang haharap sa mga katanungan tungkol sa mga deliberasyon na nagbunsod sa paggamit ng Emergencies Act.

Bilang minister of finance, si Freeland ay tatanungin tungkol sa ekonomikong epekto ng mga protesta at ang desisyon na bigyan ang mga awtoridad ng emergency powers upang i-freeze ang finances ng mga taong konektado sa mga protesta.

Ang datos na iprinisenta sa inquiry noong nakaraang linggo ay iminungkahi na humigit-kumulang 280 na bank accounts na may $8 milyon na asset ay na-froze dahil sa emergency measures.

Matatandaan na noong Enero, upang i-clear ang gridlock sa downtown Ottawa na sanhi ng tinaguriang Freedom Convoy protest, ginamit ni Prime Minister Justin Trudeau sa unang pagkakataon ang Emergencies Act na nagbigay sa mga awtoridad ng dagdag na kapangyarihan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.