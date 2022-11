B.C. lilikha ng unang ministro na magpopokus lamang sa housing crisis, sabi ng premier

Nag-anunsyo si Premier David Eby noong Martes sa Sheraton Wall Centre sa Vancouver, kung saan ang mga kinatawan at stakeholders ay nagtipon para sa 2022 Housing Central Conference ngayong linggo.

Sinabi ni Eby na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng probinsya na magkakaroon ng dedicated na ministro para sa housing na walang ibang hahawakan na portfolio. Sinabi niya na ang appointment ay "vital."

Ang housing ay nakikita bilang pangunahing responsibilidad ng munisipalidad. Ang isang ministry na responsable para rito ay nilikha ni New Democratic Party NDP Premier Dave Barrett noong 1970s. Matapos ang premiership, ang housing ay tumigil na bilang isang standalone ministry.

Sa kurso ng kasaysayan, ang mga isyu sa housing ay maliit na parte lang ng mas malaking responsibilidad ng isang ministry at walang consistency kung sinong ministry ang hahawak sa housing portfolio. Ang kasalukuyang ministro na responsable para sa housing, si Murray Rankin, ay ang ministro rin para sa Indigenous relations and reconciliation.

Ang balita ay dumating pagkatapos ng dalawang anunsyo na ginawa ni Eby noong Lunes (bagong window) upang subukan na dagdagan ang stock ng mga bahay sa probinsya.

PANOORIN | B.C. premier ipinaliwanag ang papel ng probinsya sa pagtatakda ng municipal housing targets:

Noong Lunes, ipinakilala nina Eby at Rankin ang mga bagong batas upang alisin ang discriminatory age at rental restrictions sa mga strata at lumikha ng bagong working relationship sa pagitan ng probinsya at municipal governments upang magtakda ng local housing targets.

Hindi natin puwedeng iwan ang anumang isyu sa housing on the table, ani Eby noong Martes, tinukoy ang kanyang dating mga anunsyo.

Ang bagong ministro ay papangalanan kapag inanunsyo na ang gabinete ni Eby sa Disyembre 7.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.