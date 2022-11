Excited ang World Cup fans habang pumasok ang Canada sa pinakamalaking stage ng soccer

Ang Team Canada ay sasabak sa kanilang unang World Cup appearance mula 1986 at ang mga Canadians sa buong mundo ay naghahanda na i-cheer ang mga manlalaro. Ang tournament sa Qatar ay nagsimula noong Nobyembre 20 at ang Canada ay maglalaro sa kanilang first game ngayong Miyerkules laban sa Belgium.

Sa The Lobby Kitchen and Bar, ang mga may-ari na sina Bahia at Santamaria ay nagpaskil ng World Cup schedules at isang replica ng World Cup trophy sa paligid ng Christmas decorations na pinuno na ang pub.

PANOORIN | Soccer fans naghahanda para sa Canada na tumuntong sa entablado:

Sina Bahia at Santamaria ay matagal ng fans ng soccer, pero sinabi nila na iba na i-cheer on ang Team Canada.

Lahat tayo ay nagmula sa homeland ng ating mga magulang. Dati kanya-kanya kami sa pag-cheer on sa kanila — England para sa akin at El Salvador para kay Alvaro, ani Bahia. Pero ang pagsali ng Canada ngayon ay binago ang karanasan na iyon at talagang kami ay super pumped.

Dahil kasali ang Canada sa tournament, si Ferruccio Susin, ang may-ari ng North America Sports the Soccer Shop sa Vancouver, ay sinabi na ang Canadian team jerseys ang pinakamainit na commodity para sa mga kostumer.

Sila ang biggest draw. Ang biggest seller … Nitong mga nakaraang linggo, nakabenta kami ng 150 Canada jerseys. Ang second-biggest demand ay Argentina at Brazil kasama ang Portugal at Croatia, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.