Premier ng Alberta inanunsyo ang $2.4 bilyon na affordability package

Sa isang televised na talumpati noong Martes ng gabi, sinabi ni Premier Danielle Smith na ang gobyerno ay muling kukuwentahin ang social support programs laban sa inflation pagdating ng Enero. Isinama nila ang assured income para sa severely handicapped (AISH), mga tao na may developmental disabilities at income support.

Ito ay parte ng $2.4 bilyon na affordability package na sinabi ni Smith ay makakatulong sa lahat ng taga-Alberta.

Hindi natin kayang lutasin ang krisis on our own, ngunit dahil sa ating malakas na fiscal position at balanseng budget, maaari tayong makapag-alok ng substantial relief sa Albertans at sa kanilang mga pamilya para mas makaraos sa gitna ng delubyo, ani Smith sa kanyang unang televised na talumpati mula nang maging premier noong Oktubre 11.

Ang mataas na presyo ng langis at gasolina at tumaas na tax revenue ay inaasahan na magbibigay sa Alberta ng $13 bilyon na surplus sa pagtatapos ng fiscal year, ayon sa first-quarter estimates. Ilalabas ng gobyerno ang kanilang second-quarter fiscal update ngayong Huwebes.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Smith na ang kanyang gobyerno ay magpapakilala ng Inflation Relief Act sa lehislatura kapag muling nagtipon sa susunod na linggo. Sinabi niya na ang susunod na mga hakbang na gagawin ng kanyang gobyerno ay:

Ang seniors at mga pamilya na may dependent children sa ilalim ng 18 ay makakakuha ng $100 installations sa loob ng anim na buwan para sa bawat bata at senior. Ang mga pamilya na may income na mababa sa $180,000 kada taon ang kwalipikado rito.

PDD, AISH at income support recipients makakakuha rin ng cash instalments.

Sususpindehin ng gobyerno ang lahat ng provincial fuel tax sa susunod na anim na buwan. Sa ngayon, may discounted tax na 4.5 cents per litre sa gasolina at diesel. Pagkatapos, ang probinsya ay ia-adjust ang provincial gas tax depende sa presyo ng langis, gayundin sa existing relief program.

Gaya ng ipinangako ng predecessor ni Smith, si Jason Kenney, ang gobyerno ay muling kukuwentahin ang provincial tax brackets laban sa inflation. Ang move ay gagawing less likely na mape-penalize ang manggagawa sa kanilang mga buwis kapag nakakuha ng slight bump in pay.

Ang gobyerno ay muling kukuwentahin laban sa inflation ang AISH, PDD, income support, seniors benefit at Alberta Child and Family benefit simula Enero 2023.

May dagdag na rebate sa electricity bills para sa mga konsyumer na may total na $200 kada household. Hindi nagbigay si Smith ng karagdagang detalye.

Nangako si Smith na "lilimitahan ang pagtaas" sa presyo ng kuryente ngayong taglamig at nagpatuloy magsalita ukol sa ipinangakong natural gas rebate program na magsisimula kapag ang presyo ay lumagpas ng $6.50 per gigajoule.

Mag-i-invest sa food banks at palalawakin ang low-income transit passes. Isang anunsyo tungkol sa food bank funding ay nakaiskedyul sa Miyerkules sa Calgary.

Sa kanyang talumpati, inulit ni Smith ang kanyang pangako na mabilis na tutugunan ang krisis sa health-care system ng Alberta.

Noong nakaraang linggo, pinatalsik ng premier ang board of directors ng Alberta Health Services at itinalaga si Dr. John Cowell bilang administrator na pangangasiwaan ang organisasyon.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Janet French (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.