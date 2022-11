Gobyerno ng Yukon lilikha ng permanenteng paid sick leave program

Para sa maraming Yukoners, kapag sila ay nagkasakit, wala silang ibang matatakbuhan, sinabi ni New Democratic Party NDP House Leader Emily Tredger, na piniga ang mga ministro tungkol sa isyu sa naganap na question period sa lehislatura noong Lunes. Ang panganib na pumasok ang mga tao at magkalat ng sakit sa isang panahon kung saan ang influenza at Respiratory syncytial virus RSV ay tumataas, dagdag pa niya.

Kahit saan ka man nagtatrabaho, dapat makakuha ka ng paid sick leave, ani Tredger.

Ang teritoryal na gobyerno ay may katulad na polisiya na tumatakbo na sa loob ng humigit-kumulang dalawang taon, pero espisipikong tinutulungan ang mga manggagawa na nagkaroon ng COVID-19 at matatapos na sa Marso 31. Ang panawagan ng New Democratic Party NDP ay dumating habang ang ibang hurisdiksyon — kasama ang Canada at British Columbia — ay nagpapatupad na ng paid sick leave (bagong window).

Nais ni Tredger ng 10 araw na universal paid sick leave, at maisabatas ito.

Ang sampung araw para sa mga kwalipikadong manggagawa ay ang inirerekomenda (bagong window) ng komite — na co-chaired nina Tredger at Community Services Minister Richard Mostyn — sa gobyerno nitong unang bahagi ng taon.

Sa katapusan, alam natin na isa itong bagay na mas ginagawang produktibo ang mga manggagawa at ang mga negosyo nagiging mas produktibo, ani Tredger, dagdag pa niya na ang paghihintay ng mas matagal ng gobyerno, ay lilikha ng mas malaking void.

Ang pagkakasakit ay nandiyan na habambuhay. Hindi ito mawawala.

Ang paglikha ng isang paid sick leave program sa panahon ng COVID-19 pandemya ay isa sa terms ng confidence and supply agreement, na pinirmahan ng mga Liberal at New Democratic Party NDP kasunod ng general election noong nakaraang taon, na nagresulta sa isang minority Liberal government.

‘Tungkol ito sa dolyares’

Sinabi ni Ranj Pillai, ministro para sa economic development, sa mga reporter kasunod ng question period noong Lunes na hindi ito isang kuwestiyon kung lilikha ba ng isang programa, pero kung kailan.

Sinabi ni Pillai na hindi niya maipapangako na magiging handa ang isang programa sa susunod na Marso, pero ang trabaho behind the scenes kasama ang pribadong sektor ay nagaganap na.

Kung ano ang magiging itsura ng programang ito ay kailangan pang determinahin. Nararamdaman ba namin na importante na punan ang espasyo na iyon? Absolutely.

Ang paglikha ng programa ay nakadepende sa maraming factors, kasama ang scale, cost at pag-iwas sa duplication ng katulad na mga programa, aniya — halimbawa, ang sick leave program para sa federally regulated na private sector employees na ipapatupad sa Disyembre 1.

Sa oras na malikha ang programa sa Yukon, malamang magiging popular ito, aniya, binigyang-diin na mas mainam na magkaroon ng polisiya na hindi magkakaroon ng masamang impact sa mga negosyo.

Sa palagay ko ang pinag-uusapan natin ay kung sino ang magbabayad para sa programang ito, tama, iyon talaga ang pinag-uusapan natin dito, aniya.

Tungkol ito sa dolyares.

Isang artikulo ni Julien Gignac (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.