Mga mamimili isinara ang kanilang pitaka noong Setyembre, retail sales lumiit ng 0.5%

Iniulat ng Statistics Canada ngayong Martes na ang retailers ay nagdulot ng $61.1 bilyon na sales sa buwan ng Setyembre. Ito ay bumaba ng 0.5 porsyento mula sa lebel noong Agosto.

Inaasahan ng mga ekonomista na liliit nga ang pigura mula sa lebel na nakita noong Agosto, pero ang mga numero na dumating ay mas mababa kaysa sa 0.4 porsyento na inaabangang pagbaba.

Three quarters ng lahat ng uri ng retailer ang nakaranas ng pagliit ng kanilang benta, nanguna ang gasoline stations (bumaba ng 2.4 porsyento) at mga tindahan ng pagkain at inumin (bumaba ng 1.3 porsyento).

Ang pagbaba ay dahil sa mga presyo, ang volumes ay bumaba ng 0.1 porsyento, ani Desjardins economist Tiago Figueiredo.

Hindi lang ang physical stores ang nakaramdam nito noong Setyembre, ang online shopping — na sumabog ang popularidad nitong mga nakaraang taon — ay bumaba rin.

Ang e-commerce sales ay bumaba ng 5.4 porsyento noong naturang buwan, sa $3.4 bilyon.

Ang pagbaba noong Setyembre ay nangangahulugan na ang ikatlong quarter sa kabuuan, ang retail sales ay lumiit ng 1 porsyento. Ito ang unang quarterly contraction mula noong kalagitnaan ng 2020, nang magsimula ang pandemya.

Habang hindi makakaila na ang mga numero para sa Setyembre ay mahina, ang maagang datos para sa Oktubre ay tila napakalakas, ang sales ay on track na tumaas ng 1.5 porsyento.

Ang Canadians ay hinigpitan ang kanilang sinturon noong Setyembre pero binuksan ang kanilang pitaka sa isang malaking paraan noong Oktubre, binigyang-diin ni Figueiredo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.