Federal carbon pricing ipapatupad sa Nova Scotia, P.E.I at Newfoundland and Labrador

Napag-alaman ng CBC na iaanunsyo ito ni Environment and Climate Change Minister Steven Guilbeault ngayong Martes na ang Canada ay magpapatupad ng federal carbon backstop sa mga nabanggit na probinsya.

Ang tatlong probinsya ay sasama sa Alberta, Saskatchewan, Manitoba at Ontario sa ilalim ng federal backstop. Ang New Brunswick, Quebec, Northwest Territories at British Columbia ay patuloy na magpapatupad ng sariling carbon pricing regimes.

Ang federal price ay magiging epektibo sa Hulyo 1 at ang consumer rebates — ang tax-free Climate Action Incentive Payments (CAIP) ng pederal na gobyerno — ay inaasahan na darating ilang linggo pagkatapos noon. Ang Quarterly Climate Action Incentive Payments CAIP payments ay tipikal na dumarating sa Enero, Abril, Hulyo at Oktubre — parte ng plano ng pederal na gobyerno na ibalik ang 90 porsyento ng pera na nakokolekta sa pamamagitan ng carbon tax.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.