Walang intelligence briefing tungkol sa pagpopondo ng Tsina sa mga kandidato: Trudeau

Isang ulat mula sa Global News nitong unang bahagi ng buwan ang tinukoy ang ilang hindi pinangalanan na sources na nagsabi na si Trudeau ay na-brief noong Enero na ang Tsina ay sinusubukang makialam sa pulitika ng Canada, kabilang ang pagpopondo sa at least 11 na kandidato noong 2019 na pederal na eleksyon.

Ang mga Liberal ay pinukpok sa House of Commons ng mga MP na miyembro ng oposisyon at dinemanda nila na kilalanin kung sino ang mga kandidato na ito at ano ang ginagawa ng Canada tungkol sa naturang interference.

Wala sa mga MP na rumesponde, kasama si Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, ang nagbigay ng anumang substantive response bukod sa paggiit na ang eleksyon sa Canada ay malaya at patas. Hindi rin nila itinanggi ang pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa sinumang kandidato na pinondohan diumano ng Tsina.

Pero sa remarks sa pagtatapos ng Francophonie Summit sa Tunisia noong Linggo, sinabi ni Trudeau na ang gobyerno ay hindi pa ipinakikilala ang mga kandidato sa publiko dahil hindi niya kilala kung sino ang mga ito. Sinabi niya na nalaman lamang niya ang espisipikong alegasyon mula sa media.

Nililinaw ko, wala akong anumang impormasyon, o ‘di kaya ay nasabihan na sinumang pederal na kandidato ay tumatanggap ng anumang pera mula sa Tsina, ani Trudeau.

Binigyang-diin niya kalaunan na siya ay nabi-brief regularly mula sa ating intelligence at security officials at walang sinuman ang nagbigay ng anumang impormasyon sa kanya tungkol sa mga kandidato na tumatanggap ng pera.

Noong Nobyembre 14, sinuportahan ng mga Liberal ang mosyon na isinumite ng Conservatives sa House of Commons committee na palawakin ang nagpapatuloy na pag-aaral sa foreign interference at isama ang news report na si Trudeau at ang iba pang mga ministro ay na-brief sa pagsisikap ng gobyerno ng Tsina na aktibong impluwensiyahan ang 2019 na eleksyon.

Komite iimbestigahan ang foreign interference

Hindi espisipikong binanggit ng mosyon ang pagpopondo sa mga kandidato, pero tinukoy ang news report na nagsabi nito.

Sinasabi ng mga Liberal na sinuportahan nila ang mosyon dahil ang istorya ay ipinukol ang mga katanungan na kailangan sagutin ng mga opisyal sa komite. Ang mosyon ay nanawagan sa gobyerno na magbigay ng lahat ng relevant na briefing notes at iba pang dokumento kaugnay ng isyu sa loob ng susunod na dalawang linggo.

Hiniling ko sa mga opisyal na suriin ang media reports na ito at ibigay ang lahat ng posibleng sagot, sa lahat ng abot nilang makakaya, sa parliamentary committee na mag-iimbestiga rito, sinabi ni Trudeau noong Linggo.

Nagsalita si Trudeau sa pagwawakas ng kanyang 10 araw na overseas trip kasama ang apat na international summits at pagsubok ng Canada na palawakin ang impluwensiya nito at economic ties sa Asya sa kabila ng malamig na relasyon sa Tsina.

Ang lamig ng relasyon ng Canada at Tsina ay kapansin-pansin sa buong trip, partikular sa G20 summit sa Bali kung saan sinabi ni Trudeau na nakausap niya si Presidente Xi Jinping sa sidelines tungkol sa interference sa ating mga mamamayan.

Pinagalitan ni Xi si Trudeau sa harap ng Canadian media, inakusahan na ni-leak ng prime minister ang mga detalye ng pag-uusap na iyon sa press. Hindi unusual para sa gobyerno ni Trudeau na ibigay sa mga reporter ang basic details ng mga paksang pinag-uusapan sa pagitan ng prime minister at ibang dayuhang lider, pero naging isyu ito kay Xi.

Si Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Chinese President Xi Jinping sa G20 summit sa Bali, Indonesia ngayong Nobyembre. Litrato: CBC

Sinabi ni Trudeau kay Xi na naniniwala ang mga tao sa openness at transparency sa Canada.

Hindi kinumpirma ni Trudeau sa media kung espisipikong binanggit niya ang election interference kay Xi, sinabi lamang niya na sinabi niya ang tungkol sa interference in general.

Noong Nobyembre 16 sa Bali, sinabi rin niya na ang isang espesyal na komisyon ay binuo bago ang 2019 na eleksyon para bantayan at suriin ang anumang posibleng interference.

Para sa parehong 2019 at 2021 na eleksyon, ang mga eksperto na iyon ay confident na ang mga eleksyon sa Canada ay naganap sa tamang paraan at ang Canadians ay makatitiyak diyan, aniya. Malinaw ang mga report, kaya ang mga Canadian ay maaari at makatitiyak na oo, ang foreign interference ay isang isyu sa maraming ibang paraan, na nakita rin natin sa buong mundo, pero ang integridad ng eleksyon sa Canada ay hindi nakompromiso.

Isang artikulo ni Mia Rabson (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.