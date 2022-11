Estados Unidos nais palawakin ang presensya ng militar sa Pilipinas

Muling pinagtibay ni Harris ang pangako ng Washington na dedepensahan ang Pilipinas sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty nang makausap ang pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. sa presidential palace sa Maynila.

Ang high-level assurance ay dumating isang araw matapos puwersahang kinuha ng coast guard ng Tsina ang Chinese rocket debris na nakita ng Filipino navy personnel at tino-tow sa isang isla na inookupahan ng Pilipinas sa pinag-aagawang South China Sea. Ang Tsina, Pilipinas at apat pang gobyerno ay naka-lock sa isang tumitinding teritoryal na alitan sa estratehikong waterway.

Ang armadong pag-atake sa armed forces ng Pilipinas, public vessels, o aircraft sa South China Sea ay ii-invoke ang U.S. Mutual Defense commitments, sinabi ni Harris kay Marcos Jr. At iyan ay isang hindi matitinag na pangako na mayroon kami sa Pilipinas.

Pinasalamatan ni Marcos Jr. si Harris. Sinabi niya na dahil may tensyon sa rehiyon at sa labas, ang partnership na ito ay naging mas importante.

Noong Martes (Philippine Standard Time), lumipad si Harris sa Palawan, na nakaharap sa South China Sea, upang ipakita ang level of concern na mayroon ang Amerika upang panatilihing nakabukas ang busy waterway para sa kalakalan at nabigasyon at i-assure ang allies gaya ng Pilipinas.

Ang dumadami na agresibong aksyon ng Tsina sa pagpapatibay ng claims nito sa busy waterway ay nagdulot ng alarma sa mas maliliit na claimant nations. Ang Estados Unidos ay tumutulong na palakasin ang coast guard ng Pilipinas, na sinabi na iwe-welcome si Harris sa isa sa pinakamalaking patrol ships nito na nakadaong sa Palawan.

Inanunsyo rin ni Harris at ng kanyang delegasyon ang range ng U.S. assistance at initiatives para tulungan ang Pilipinas na harapin ang climate change at ang nagbabadyang food at energy crises, kasama ang mga pag-uusap sa proposed agreement na magbibigay ng legal basis para sa U.S. exports ng nuclear equipment at material para sa enerhiya sa Pilipinas.

Dating kolonya ng Amerika, naging host ang Pilipinas ng isa sa pinakamalaking U.S. Navy at Air Force bases sa labas ng mainland America. Ang bases na ito ay isinara noong early 1990s matapos tanggihan ng Senado ng Pilipinas ang extension, pero nagbalik ang puwersa ng mga Amerikano para sa large-scale combat exercises kasama ang mga Pilipinong sundalo sa ilalim ng 1999 Visiting Forces Agreement.

Noong 2014, pumirma ang allies sa Enhance Defense Cooperation Agreement, na pinahihintulutan ang malalaking bilang ng puwersa ng Amerika na manatili in rotating batches sa loob ng mga kampong militar ng Pilipinas, kung saan maaari silang magtayo ng mga warehouse, living quarters, joint training facilities at magtago ng combat equipment, maliban sa nuclear weapons. Maaaring i-take over ng Pilipinas ang mga gusali at pasilidad na iyon kapag umalis na ang mga Amerikano.

Matapos pirmahan ang kasunduan, naglunsad ang mga Amerikano ng construction projects sa limang kampo at lugar sa Pilipinas, kasama ang katimugang bahagi ng bansa, kung saan ang U.S. counterterrorism forces ay tumulong sa pagsasanay at nagbigay ng intelligence sa mga Pilipinong counterpart nito sa loob ng maraming taon. Marami sa mga proyekto ay naantala ng mga legal na isyu at iba pang problema, sinabi ng Philippine defense officials.

Ang malalaking bilang ng puwersang Amerikano ay nanatili sa mga lokal na kampo sa lungsod ng Zamboanga at mga karatig-probinsya sa kasagsagan ng banta ng mga militanteng Muslim, na humupa na nitong mga nakaraang taon.

Mahigit 100 na U.S. military personnel ang kasalukuyang nananatili sa Zamboanga at sa tatlong probinsya sa timog, sinabi ng isang Philippine military official sa The Associated Press.

Sinabi ng U.S. official sa mga reporter na ang mga bagong lugar ay na-identify na para idebelop upang palawakin ang joint security cooperation at training. Hindi siya nagbigay ng mga detalye, kasama ang uri ng military facilities, mga lokasyon at bilang ng American military personnel na ide-deploy sa mga lugar na iyon, sinabi na ang mga proyektong iyon ay ipa-finalize pa kasama ang Pilipinas.

Sinabi ni Philippine military chief of staff Lt. Gen. Bartolome Bacarro noong nakaraang Linggo na nais ng Estados Unidos na magtayo ng mga militar na pasilidad sa lima pang ibang lugar sa hilagang bahagi ng Pilipinas.

Dalawa sa mga bagong lugar na iminungkahi ng mga Amerikano ay ang northern Cagayan province, sinabi ni Bacarro. Ang Cagayan ay tawid ng isang strait mula Taiwan at maaaring magsilbi bilang isang mahalagang outpost kung sakaling tumindi ang tensyon sa pagitan ng Tsina at ng self-governing na isla na kine-claim din ng Beijing na sa kanila.

Ang iba pang iminungkahi na lugar ay ang mga probinsya ng Palawan at Zambales, aniya. Parehong nakaharap sa South China Sea at pahihintulutan ang presensya ng militar ng Amerika malapit sa pinag-aagawang dagat upang suportahan ang puwersa ng Pilipinas.

Ipinagbabawal ng Konstitusyon ng Pilipinas ang presensya ng mga dayuhang sundalo sa bansa maliban kung kinokober ito ng treaties o agreements. Ang mga dayuhang puwersa ay ipinagbabawal din na makialam sa lokal na labanan.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.