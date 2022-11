Trudeau, mga ministro ng gabinete dadalo sa Emergencies Act inquiry ngayong linggo

Sina Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland, Emergency Preparedness Minister Bill Blair at Public Safety Minister Marco Mendicino ang ilan sa mga miyembro ng gabinete na nakatakdang dumalo sa naturang inquiry.

Ngayong araw, ang Public Order Emergency Commission inquiry ay inaasahan na pakikinggan ang panig ni David Vigneault, direktor ng Canadian Security and Intelligence Service, at iba pang Canadian Security and Intelligence Service CSIS officials.

Inaasahan si Trudeau na haharap sa inquiry sa darating na Biyernes.

Ang mga dokumento ay isinumite na bilang ebidensya na nagpapakita na hindi naniniwala si Vigneault na ang Freedom Convoy ay isang banta sa nasyonal na seguridad ng Canada ayon sa depinisyon ng enabling law ng Canadian Security and Intelligence Service CSIS .

Basahin ang iba pang detalye sa inquiry dito (bagong window).

PANOORIN | Ano ang nalaman ng Emergencies Act inquiry ngayong linggo?:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.