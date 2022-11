Gobyerno ng Ontario, education workers naiwasan ang strike sa pansamantalang kasunduan

Inanunsyo ni Laura Walton, presidente ng Ontario School Board Council of Unions ng Canadian Union of Public Employees CUPE , ang isang pansamantalang kasunduan sa isang news conference matapos ang 5 n.h. ET Linggo na strike deadline na ibinigay ng unyon sa probinsya upang magkaroon ng isang deal.

Ang kasunduan ay dadalhin sa mga miyembro ng Canadian Union of Public Employees CUPE upang pagbotohan ang pagpapatibay nito sa huling bahagi ng linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.