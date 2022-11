[Ulat] Staffing agency, WCC sa Pilipinas pumasok ng kasunduan para sa mga nursing grad

Magtutulungan ang World Citi Colleges WCC at Premium Healthcare Providers PHP sa isang programa para sa career development ng mga estudyante at nagsisipagtapos na nursing students.

Aabot sa isang libo kada taon ang nursing graduates namin. Dumadami ngayon dahil marami ang nakakaalam na lumalakas ang demand ng nurses, sabi ni World Citi Colleges WCC president Raymond Patrick Guico.

Sina World Citi Colleges President Raymond Patrick Guico at Premium Healthcare Providers CEO Joseph Bernard Garcia pinirmahan ang memorandum of agreement. Litrato: Jerald Donal

This is a very historic moment between us, and for our students so that we can help them transition to employment here. Kasi hindi naman natatapos ang aming commitment sa pag-aaral nila. Kailangan namin sila tulungan na magtagumpay sa kanilang career, ani Guico.

Ang kasunduan ay dumating sa gitna ng nararanasan na kakulangan ng health-care workers sa Ontario. Isang krisis na pinagdadaanan maging sa ibang mga lalawigan sa Canada.

Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ng indibidwal at grupo na career orientations para abisuhan ang mga estudyante at graduates sa tatahakin na karera bilang nurse sa Canada.

Tutulong na susuri ang Premium Healthcare Providers sa kwalipikasyon ng mga magsisipagtapos sa naturang eskwelahan kasama ang pagbibigay gabay sa posibleng magiging trabaho ng mga ito sa Canada.

Ang Premium Healthcare Providers PHP na nakakuha ng multi-million na kontrata para magsuplay ng nurses at caregivers sa mga ospital at health-care facilities sa Ontario.

Umaasa si Premium Healthcare Providers PHP Chief Executive Officer Joseph Bernard Garcia na mapupunan ng nursing graduates mula sa eskwelahan ang pangangailangan ng health workers sa kanilang staffing agency.

Sa estimate namin, 500 hanggang sanlibo [na nursing graduates] mula sa kanila ang kukunin namin para magtrabaho kada taon, sabi ni Garcia.

Madalas kasi after a year pumupunta na sa ibang employer o nag-move na ang aming staff sa iba. So kailangan talaga namin na mag-hire every year. Kailangan namin mag-hire sa ibang bansa. Ang World Citi Colleges WCC ang isa sa magiging source ng mga magtatrabaho sa amin, aniya.

Bahagi ng kasunduan ang pagbibigay gabay ng World Citi Colleges WCC sa mga kwalipikadong nursing students at graduates.

Magtutulungan ang Premium Healthcare Providers PHP at World Citi Colleges WCC sa gagawin na regular na career orientations para sa mga interesado magtrabaho sa Canada.

Pero malinaw sa kasunduan na hindi pwede magsagawa ng recruitment activities ang World Citi Colleges WCC at kailangan masunod ang labour laws sa Pilipinas ukol dito. Limitado sa pag-organisa ng career orientation at ang mai-coordinate sa Premium Healthcare Providers PHP ang magagawa ng eskwelahan para sa magsisipagtapos na mga estudyante.

[Kaliwa-pakanan] IFCNA President Jennifer Lopez, PHP CEO Joseph Bernard Garcia, WCC President Raymund Patrick Guico, Consul General Orontes Castro at PCC Toronto incoming president Von Canton. Litrato: Jerald Donal

Binati ni Consul General Orontes Castro ang World Citi Colleges WCC at Premium Healthcare Providers PHP sa naabot na kasunduan na makakatulong nang husto sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa Canada.

Ang World Citi Colleges WCC ay may limang campuses sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May campus sila sa Antipolo, Rizal; Guimba, Nueva Ecija; at sa Quezon City, Manila. Bahagi rin ng kanilang education system ang aviation schools sa Caloocan, North Manila at ang campus sa Binalonan, Pangasinan.

Ang nurses mula Pilipinas ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng health-care professionals para sa kinakailangan na dagdag na workforce sa Canada.