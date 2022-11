CUPE educ. worker strike deadline 5 n.h. sa Linggo, mag-uusap ang 2 panig sa weekend

Sa isang pahayag na inisyu noong Huwebes, ang education workers' central bargaining committee ng Canadian Union of Public Employees at Ontario School Board Council of Unions ay naglatag ng timetable para sa mga negosasyon.

Naghain ang Canadian Union of Public Employees CUPE ng limang araw na strike notice noong Miyerkules matapos mag-break down ang pag-uusap sa pagitan ng unyon at gobyerno ng Ontario.

Ang mga partido ay mag-uusap buong weekend at hinihikayat namin ang gobyerno na bumalik na may taimtim na intensyon na maabot ang isang patas na kasunduan para sa mga estudyante, pamilya at manggagawa, ayon sa pahayag.

Mahigit 50,000 na manggagawa ang nakatakdang mag-walkout sa trabaho sa darating na Lunes kung hindi maaabot ang isang kasunduan. Ang mga school board ay mabilis na lilipat sa remote learning kung nadetermina na hindi ligtas na maibubukas ang mga eskuwelahan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.