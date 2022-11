[Ulat] Sponge Cola, Gloc-9, Shanti Dope papainitin ang Toronto sa back-to-back concert

Dumating noong Miyerkules ng gabi mula pa sa Pilipinas ang sikat at Filipino rap icon na si Gloc-9 para umpisahan ang kanyang 25th anniversary concert sa Toronto, Ont. bago umikot sa ibang mga siyudad.

Maraming-maraming salamat sa mga kababayan natin na Pinoy sa Canada. Patuloy at saka simula pa noon lage akong binubuhat at sinusuportahan. Lage akong nagpapasalamat sa mga kababayan natin na sa tagal ng panahon hindi ako iniwan, sabi ni Gloc-9 na dalawampu’t limang taon na mula nang pasukin ang industriya ng musika.

Kasa-kasama ni Gloc-9 ang batang Filipino rapper, singer at songwriter na si Shanti Dope na nagpasikat sa mga kanta na Nadarang, MAU at Amatz.

Lumikha ng ingay si Shanti Dope sa kanyang mga kanta at naitayo ang pangalan sa mundo ng musikang Pilipino.

Kilalang singer at hinahangaan na Filipino rapper at songwriter na si Gloc-9 nasa Toronto para sa unang leg ng kanyang tour sa Canada. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nakatakdang mag-perform sina Gloc-9 at Shanti Dope sa mga siyudad ng Winnipeg sa lalawigan ng Manitoba at sa Edmonton sa Alberta ngayong Nobyembre 25 at 26.

Kung iisipin 'yung nagagawa ko pa rin matapos ang mahabang panahon. Nagagawa ko pa rin lalo na after pandemic, para sa amin, talagang nagpapapasalamat kami, dagdag ni Gloc-9 na dekada nobenta pa nang magsimula sa kanyang karera.

Magtatapos ang Rapsada sa Canada tour sa isang pagtatanghal na gaganapin naman sa siyudad ng Calgary, Alberta sa Disyembre 3.

Nasasabik si Harry Susada, miyembro ng 44 Holla International, para magtanghal bilang guest local performer sa gabi na magaganap ang konsyerto.

Excited and honoured kasi hindi lahat nakakuha ng tsansa na makasama ang mga tao na galing pa sa Pilipinas at napakatagal na nila sa industriya. Kaya makakatulong ito na makakasama sila sa darating na event. Hindi lang dahil gusto namin sila [kundi] para mag-grow kami sa ginagawa namin, sabi ni Harry.

Kasama sa mga sumalubong si Alec Rosendo na nasasabik makita ang kanyang iniidolo na si Gloc-9.

Napakasaya, idol na idol namin siya mula noon pa. Pinapakinggan namin ang kanyang mga kanta at saludo kami. Isa siya sa mga inspirasyon namin. Paborito ko 'yung [kantang] Simpleng Tao dahil tulad namin napaka-simple lang pero handa kaming ibigay kung ano meron kami para sa tao. Gaya ng aming musika, ani Alec.

Si Alec Rosendo, kaliwa, at Harry Susada, kanan, kapwa miyembro ng local Toronto rap group na 44 Holla International ay magiging guest performers sa concert ngayong Biyernes. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Magsisimula mamayang alas-6 ng gabi, Nobyembre 18, ang kick-off concert nina Gloc-9 at Shanti Dope sa Rapsada sa Canada tour na gaganapin sa Toronto.

Samantala, sasaluhin ng Sponge Cola at ipagpapatuloy ang tugtugan pagdating ng alas-9 ng gabi ngayong Biyernes sa parehong venue.

Sinabi ni Spongecola lead vocalist Yael Yuzon na espesyal ang Canada para sa kanya dahil na rin sa mga taong tumutulong sa kanyang karera noong high school na naktira na dito. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Galing pa ang banda mula sa Fort McMurray, Alberta na isa sa mga leg ng kanilang The Jeepney Canada Tour 2022.

Ika-pito ang Toronto na pinuntahan ng kilalang Filipino rock band sa nagpapatuloy na concert tour.

Mahilig kami mag-travel. This is a series of blessings to be able to be outside, to perform, and even to eat outside and smell the air, kuwelang sabi ni Sponge Cola lead vocalist Yael Yuzon.

Kamakailan ay inilabas ng Sponge Cola ang kanilang Hometown album ngayong taon.

Sa panayam ng Radio Canada International ay ikinuwento ni Yael ang kanyang pinaghuhugutan sa lyrics ng kantang Laman ng Panginip sa bagong release na album.

Ang ideya lang naman ay napakasimple na hindi naman talaga patungkol sa akin pero sa napaka-common na kuwento ng mga tao. [Ang] what if nila, pwedeng, iba-iba … ang iba mabigat sa kanila pero may hindi naman. Parang 'yung mga tao na kapag nagising sa gabi, napapaisip ka sa isang tao, kuwento ni Yael.

Sina Gosh Dilay, Erwin Armovit, Yael Yuzon at Tedmark Cruz ng bandang Sponge Cola. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Huling nag-perform ang banda sa Toronto noong 2018.

Ikinuwento ni Yael ang insidente na isang fan sa Toronto noon ang gustong marinig sana ang isa sa kanilang kanta na paborito pala nito pero hindi naitugtog ng banda.

Ito 'yung Tempura. Maraming allergy sa tempura. And yet kahit allergy ka marami pa rin umoorder. Tapos bahala ng kumati ng konti. 'Di ba parang minsan ganun tayo sa relationship natin? Minsan to a fault. Minsan iniisip mo mangangati ka kapag kumakain ka ng tempura, nakangiting sabi ni Yael. "Pero minsan alam mo nang mangangati ka, kakaiinin mo pa rin.

Kaya sana dumating pa rin siya, ani Yael na sinigurong tutugtugin ang kanta ngayong Biyernes. Kaya sabi ko one day babalik ako. Pero kung hindi [wala siya] to some people who are here we will play a song that we haven't played so far in the other leg. It is gonna be special. We are playing the usual stuff. It's gonna be fun, it is gonna be light, kumbida ni Yael sa mga Filipino Canadians sa Toronto.

Pagkatapos magtanghal ang banda sa Toronto ay nakatakda naman puntahan ng Filipino hits rock band ang Niagara, Ont., ang siyudad ng Montreal sa Quebec at ang Vancouver sa British Columbia sa darating na Nobyembre 19, 25 at 26.