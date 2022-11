Pelikula ng Pinay Canadian filmmaker tampok sa Reel Asian Film Festival ng Toronto

Ito rin ay tila isang homecoming para sa festival, na tulad ng marami, ay napuwersa na mag-switch sa isang virtual format sa nakaraang dalawang taon. Ngayong nagbabalik na ito in person, nangako ang mga organizer na ide-deliver ang isang festival na nakapokus sa komunidad — ngunit hindi maiiwan ang iba pang bahagi ng bansa.

Isa sa pinaka-exciting na pelikula sa festival ngayong taon ay gawa ng isang award-winning Filipina Canadian filmmaker na taga-Vancouver sa probinsya ng British Columbia.

The Grizzlie Truth

Streaming Nobyembre 14 - 17 (bagong window)

Ang pelikula ni Kathleen Jayme na pinamagatang The Grizzlie Truth ay inuwi ang Audience Award sa Vancouver International Film Festival ngayong taon, isang tongue-in-cheek documentary na nakaugat sa kasaysayan ng siyudad.

Ang iconic na basketball team — na, kasama ang Toronto Raptors, ay sumama sa liga noong 1995 bilang unang dalawang modern Canadian franchises — na tumagal lamang ng anim na season sa Vancouver bago lumipat sa Memphis bilang isang athletic at financial dud. Habang ang lahat mula sa kawalan ng sponsorships, poor draft picks hanggang sa NBA lockout ang sinasabing dahilan ng kanilang pagkabigo (kasama rito ang pagkatalo ng mahigit 70% sa lahat ng kanilang mga laro) sinabi ni Jayme na tila may iba pang naging rason.

Sa kanyang ikaapat na pelikula tungkol sa naturang team, nakausap ni Jayme ang dating Grizzlies players na sina Bryant (Big Country) Reeves, Shareef Abdur-Rahim at Mike Bibby — at nadiskubre ang mas maraming bagay tungkol sa istorya kaysa sa ating nalalaman.

Marami sa mga pelikula ay available para sa digital streaming sa halagang $15 mula kahit saan sa Canada.



