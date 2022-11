Sistema ng imigrasyon ng Nova Scotia maayos pero maaaring mapahusay pa: auditor general

Ngunit nais ni Kim Adair na magkaroon ng mas mahusay na documentation ang departamentong responsable, consistent na training para sa staff na nag-a-assess ng mga aplikasyon at labour market needs, at mas maraming proteksyon laban sa potensyal na fraud o panloloko.

Sinabi ni Adair sa mga reporter noong Nobyembre 8 na ang performance audit na isinagawa ng kanyang opisina tungkol sa imigrasyon at paglago ng populasyon ng probinsya sa ilalim ng Department of Labour, Skills and Immigration ay nagpakita ng balanseng resulta.

Karamihan sa ating audit testing ay napag-alaman na ang mga proseso ay gumagana, sinabi niya sa mga reporter.

Gayunpaman, sinabi ni Adair na ang 15 na rekomendasyon sa kanyang report ay lalong pagagandahin ang trabaho na ginagawa ng immigration branch at i-e-equip ang opisina para sa kanilang target na magkaroon ng dalawang milyong tao pagsapit ng 2060.

Ang pagtatrabaho tungo sa 2 milyong tao

Ipinapakita ng report ni Adair na ang lahat ng 40 files na ni-review bilang parte ng provincial nominee program ay na-meet ang assessment standards, pero sa kabuuan may inconsistencies na naobserbahan sa staff assessments ng mga aplikasyon.

Walang pormal, mandatory training at walang quality assurance process, ani Adair na maaaring magdulot ng mga problema.

Ang impormasyon na kinalap sa pamamagitan ng quality assurance process ay maaari rin gamitin upang patuloy na i-improve ang guidance na ibinibigay sa staff para i-review ang mga aplikasyon sa provincial immigration programs, ayon sa report.

Binigyang-diin din ng report ni Adair na kailangan umakit ang probinsya ng humigit-kumulang 25,000 na tao bawat taon upang ma-meet ang 2060 population target.

Ibig sabihin mangangailangan ng mga serbisyo at suporta hindi lang para makakuha ng ganoong karami na tao bawat taon, pero para rin sila ay manatili.

Dahil sa rason na ito, sinabi ni Adair na importante para sa departamento na magkaroon ng ideya kung ano ang kailangan ng mga newcomer at tiyakin na alam nila ang tungkol sa mga available na services, kaysa iasa ang trabaho na iyon sa mga service organizations at settlement support groups.

Itinaas din ng auditor general ang mga alalahanin tungkol sa proteksyon laban sa panloloko.

Bagama’t binigyang-diin ni Adair ang paglikha ng isang compliance division sa opisina upang i-monitor ang fraud risks, binanggit niya na may natitirang mga rekomendasyon mula noong 2020 tungkol sa mga paraan upang bawasan ang fraud risk.

Ang report ni Adair ay tinutukoy ang 90 fraud investigations sa 10 buwan na period. Sinuri ng kanyang opisina ang wala sa mga file na iyon at napag-alaman na ang trabaho ay very thorough, na may karampatang aksyon batay sa mga napag-alaman.

Sinabi ni Jill Balser, ang ministro na responsable para sa imigrasyon sa Nova Scotia, sa mga reporter na tinatanggap ng kanyang opisina ang lahat ng mga rekomendasyon ni Adair.

Ang Labour, Skills and Immigration Minister na si Jill Balser ng Nova Scotia. Litrato: CBC News / Steve Lawrence

Kinontrata ng opisina ni Balser ang isang external assessment ng service requirements at kung ano ang available para sa newcomers. Ang final work sa assessment na iyon ay inaasahan na darating sa lalong madaling panahon.

Sinabi ng ministro na ang staff sa kanyang opisina ay maliksi at kayang kumilos ng mabilis sa nagbabagong mga pangangailangan ng labour market.

Kailangan nating makipagtulungan sa mga sektor at iyon ang ginagawa natin very closely sa lahat ng iba’t ibang labour sectors upang siguraduhin na nami-meet natin ang kanilang mga pangangailangan, sinabi niya sa mga reporter.

Isang artikulo ni Michael Gorman (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.