Emma Morrison ang unang Indigenous na kababaihan na nanalong Miss World Canada

Ngayon sa edad na 22, kinoronahan siya bilang Miss World Canada noong Linggo ng gabi, siya ang kauna-unahang Indigenous na babae na nagwagi ng naturang national title. Siya ay lalaban sa international Miss World competition sa susunod na taon sa Vietnam.

Hindi ito tungkol sa pagiging unang Indigenous na babae na nakuha ang titulo, sinabi ni Morrison sa CBC News. Siyempre ito ay isang malaking karangalan … pero gusto kong buksan ang pintuan para sa ibang Indigenous peoples na pasukin.

Ang unang pageant ni Morrison ay ang Miss North Ontario competition, kung saan isa lamang siya sa tatlong Indigenous contestants sa kabuuang 39.

Pero ang estado ng Indigenous representation sa beauty pageant scene ng Canada ay nag-improve na, aniya, binigyang-diin na ang Miss North Ontario ngayong taon, na si Grace Webb, ay isang batang babae mula sa Dokis First Nation na isa sa mga Indigenous contestant sa 2022 event.

Talagang ginawa ko ito para sa kanila, sa Indigenous na kabataan, Indigenous na mga batang babae. Dahil minsan nasa posisyon din nila ako, ani Morrison. Lumaban siya para ipakita sa kanyang anim na mas batang foster siblings na maaari nilang maabot ang kanilang full potential.

Hindi naman kailangan sa pageantry pero maaari itong pag-a-apply sa unibersidad o pag-step out sa iyong comfort zone, at kasing halaga na maging isang positibong ehemplo na ang mga pangarap mo ay abot-kamay.

Minentor ni Mrs. Universe 2015, isang ‘nakatatandang ate’

Maaaring si Morrison ang unang Indigenous Miss World Canada, pero hindi siya ang unang umakyat sa tuktok ng mundo ng beauty pageant.

Matapos manalo bilang Miss Teenage Canada noong 2017, nakakuha ng nakakasorpresa na social media friend request si Morrison mula kay Ashley Callingbull-Rabbit, na unang Canadian at Indigenous woman na nanalo sa Mrs. Universe noong 2015.

Itinuturing niyang ate, sinabi ni Morrison na si Callingbull-Rabbit ang kanyang naging mentor at guide habang umaabante siya sa kanyang pageant career.

PANOORIN | Mga nanalo sa beauty pageant nagsalita tungkol sa Indigenous representation:

Bilang isang Indigenous na kababaihan, wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagkatawan sa Canada sa world stage — pero kinikilala niya ang responsibilidad na kaakibat ng kanyang titulo, aniya.

Galing ako sa isang matibay na komunidad ng mga tao. Nanggaling ako mula sa Chapleau Cree First Nation sa Treaty Nine Mushkegowuk territory. At lahat ng tao sa aking komunidad, aking teritoryo ay naging lubos na supportive, aniya.

Mas madali kapag alam mo na may ganitong suporta ka, ito ang backbone na tutulong sa akin para maka-move forward sa titulo na ito.

Bahagi ng artikulo ni Jenna Benchetrit (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.