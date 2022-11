Ontario education workers nagbigay ng notice na magsasagawa muli ng strike

Sa isang pahayag Miyerkules ng umaga, sinabi ni Stephen Lecce na ang mga pag-uusap ay nagpatuloy ilang araw na ang nakalipas, ang probinsya ay nagbigay ng multiple offers na nagdagdag ng daan-daang milyong dolyares sa buong sektor, lalo na para sa mga manggagawa na mababa ang sahod, pero tinanggihan ito ng Canadian Union of Public Employees CUPE .

Sa tingin ko ito ay unfair sa mga bata. Hindi ito kinakailangan, ani Lecce, nang kausapin ang mga reporter sa Queen’s Park. “Dapat ginagawa natin ang mga diskusyon na ito sa table, para makakuha ng isang deal para sa mga miyembro at para sa mga bata. At sa palagay ko tayong lahat ay dismayado na ito ang daan na tinahak ng unyon.

Pero ang gobyerno na ito ay mananatiling desidido at mananatiling nakapokus sa table para makakuha ng deal, lalo na’t nalalaman namin na kami ay nagbigay ng mas magandang option na may mas maraming pera — isang significant increase, daan-daang milyong dolyares pa para sa mga manggagawa na mababa ang sahod.

Sa isang pahayag na inisyu Miyerkules ng umaga, sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na ang education workers ay nagbigay ng notice para sa isang potensyal na province-wide strike — na maaaring magsimula sa loob ng limang araw.

Ayon sa pahayag ng Ontario School Boards Council of Unions (OSBCU) central bargaining committee ng Canadian Union of Public Employees CUPE na naabot ang middle ground tungkol sa sahod, pero inakusahan ang gobyerno ng Ontario na tumanggi na mag-invest sa mga serbisyo na kailangan ng mga estudyante at inaasahan ng mga magulang, na nagbunsod sa escalation na ito.

Sa isang pahayag, sinabi ni Laura Walton, presidente ng Ontario School Board Council of Unions ng Canadian Union of Public Employees CUPE , na ang unyon ay parehong nakapokus sa pagpapaganda ng trabaho ng education workers at pagpapahusay ng serbisyo para sa mga estudyante.

Bahagi ng artikulo ni Adam Carter (bagong window), CBC News na isinalin sa tagalog ni Catherine Dona.