Pilipinas makikipagtulungan sa Canada, ASEAN para isulong ang karapatan ng mga migrante

Dahil kinakanlong ng Canada ang higit 900,000 na mga Pilipino, na ngayon ay bumubuo sa mahalagang parte ng lipunan ng Canada, hinighlight ni Marcos Jr. ang suporta ng Canada para sa TRIANGLE ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN project, na isinusulong ang patas na migrasyon sa buong rehiyon.

"Ang proyekto na ito ay isinulong ang labour mobility sa buong rehiyon kasama ang pagpapaganda ng kondisyon ng mga manggagawa at mga patakaran sa proteksyon ng labour, partikular ang mga migrante na mababa ang sahod," sinabi ni Marcos Jr. sa kanyang interbensyon sa ASEAN-Canada Commemorative Summit.

Ginamit din ng presidente ang oportunidad na ito upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap at kabaitan ng mga mamamayang Canadian.

Ang Canada ay ikinokonsidera na tahanan ng higit 900,000 na mga Pilipino, at maaari ko bang sabihin na may karanasan ako sa mga istorya na sinasabi ng mga tao sa akin na sila ay naging bahagi ng lipunan at ng workforce so smoothly, ani Marcos Jr.

At ito ay completely dahil sa warmth at kabaitan ng mga mamamayang Canadian. Para roon, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo, dagdag pa niya.

Ang Pilipinas, ani Marcos Jr., ay wine-welcome din ang patuloy na pagsuporta ng Canada sa mga inisyatiba ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN para sa kapakanan ng mga kababaihan tulad ng implementasyon ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (WPS).

Sinabi ng Presidente na ang mga inisyatiba ay nakatuon sa pagsuporta sa upskilling ng mga kababaihan at empowerment ng women entrepreneurship, partikular ng micro, small at medium enterprises (MSMEs) sa ASEAN, dinagdag pa niya na ang mga kababaihan ang makikinabang mula sa pagsuporta ng Canada para sa digital transformation efforts ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN na inclusive at pinahihintulutan ang mga kababaihan na mag-participate sa development ng rehiyon.

Isang artikulo ng Office of the Press Secretary (Republic of the Philippines) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.