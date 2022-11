Average na presyo ng bahay bumaba ng higit $170,000 mula Pebrero

Sinabi ng Canadian Real Estate Association, na kumakatawan sa mga Realtor, sa isang pahayag ngayong Martes na ang national average selling price para sa isang bahay na ibinenta noong Oktubre ay $644,643. Mas mababa ng 9.9% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon, at mas mababa mula sa peak na $816,720 noong Pebrero 2022.

Ito ay bago nagsimula ang agresibong kampanya ng Bank of Canada na pataasin ang interest rates para labanan ang inflation. Itinaas ng central bank ang kanilang benchmark rate ng kalahating dosenang beses mula noon, at ang epekto sa housing market ay naging dramatiko.

Ang average selling prices ay bumaba ng higit 20% mula Pebrero, ang mga pagbaba ay nakita sa halos bawat merkado sa buong bansa.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang tsart na nagpapakita ng pagbabago sa presyo ng mga bahay sa mga pangunahing lungsod sa Canada. Litrato: CBC News / Graeme Bruce

Sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA na ang average selling price ay puwedeng maging mapanlinlang, gayunpaman, dahil madali itong maapektuhan ng malalaking expensive markets tulad ng Toronto at Vancouver, kaya may ibang pigura, na kilala bilang House Price Index, na mas mahusay na gauge sa kabuuang market.

Ang House Price Index HPI ay pumasok sa $756,200 noong Oktubre. Iyon ay pagbaba ng 1.2% noong buwan na iyon, na sinasabi ng Canadian Real Estate Association CREA na pinakamaliit na pagbaba mula Hunyo. Ngunit bumaba rin ito ng 8.2% kumpara kung nasaan ito noong nakalipas na anim na buwan.

Paano mo man suriin ang mga numero, ang datos tungkol sa housing market ng Canada ay ipinapakita na mas malamig ito kaysa dati, ngunit binigyang-diin ng Canadian Real Estate Association CREA na mahirap makita ang ebidensya na muling nagbabago ng direksyon ang mga bagay-bagay.

Nagbigay ang Oktubre ng isa na namang month’s worth ng data na ipinapahiwatig na ang pagbagal ng Canadian housing markets ay patapos na, sinabi ng ekonomista ng Canadian Real Estate Association CREA na si Shaun Cathcart. Ang sales ay nag-pop up mula Setyembre hanggang Oktubre, at ang pagbaba ng mga presyo on a month-to-month basis ay lumiit sa ikaapat na sunod na buwan.

Iniisip ng iba na ang optimismo na ito ay medyo overstated. Ang sales ay tumaas mula sa pagbaba noong Setyembre, ngunit ito ay nasa humigit-kumulang 15% na mas mababa sa 10-year pre-COVID average para sa buwan na iyon, na nagpapahiwatig na ang mga bagay ay matagal pa bago bumalik sa normal.

Ito ang pinakatahimik para sa unit volumes mula nang umakyat ang ekonomiya mula sa recession noong 2010, sinabi ng ekonomista ng Bank of Montreal BMO na si Robert Kavcic.

Patuloy na humihina ang Canadian housing market nitong Oktubre, aniya. But it could be worse.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.